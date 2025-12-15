Đề xuất bỏ hạng I, II, III: Nhà giáo chia 3-4 chức danh mới

Giáo viên tiểu học tại Cần Thơ trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định đề xuất quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có sự thay đổi lớn về hệ thống chức danh nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và giảng viên.

Theo dự thảo mới nhất, Bộ GD&ĐT đề xuất thay thế cách phân loại viên chức giảng dạy theo 3 hạng (I, II, III) như quy định hiện hành bằng một hệ thống chức danh mới.

Cụ thể, Chương II của Dự thảo về Chức danh Nhà giáo quy định chức danh trong từng cấp học, trình độ đào tạo sẽ được phân loại thành 3-4 chức danh mới.

Sự thay đổi 3 chức danh áp dụng cho toàn bộ các bậc học, từ mầm non đến đại học và các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Riêng bậc trung cấp và cao đẳng có 4 chức danh.

Ví dụ, đối với khối phổ thông, chức danh nhà giáo mới bao gồm: Giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT, giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT chính, giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT cao cấp.

Sự thay đổi này cũng được áp dụng tương tự cho giáo viên dự bị đại học, giáo viên giáo dục thường xuyên, giảng viên trường chính trị và giảng viên đào tạo, bồi dưỡng…

Riêng bậc trung cấp có giáo viên trung cấp thực hành, giáo viên trung cấp, giáo viên trung cấp chính, giáo viên trung cấp cao cấp; bậc cao đẳng có giảng viên cao đẳng thực hành, giảng viên cao đẳng, giảng viên cao đẳng chính, giảng viên cao đẳng cao cấp.

Việc bổ nhiệm chức danh nhà giáo được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận và thay đổi vị trí việc làm.

Nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận và thay đổi vị trí việc làm nào thì được bổ nhiệm chức danh nhà giáo tương ứng với vị trí việc làm đó. Việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nhà giáo phải căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định mã số, bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc thay đổi chức danh nhà giáo gắn với việc thay đổi vị trí việc làm, thực hiện trong các trường hợp sau: Xét chuyển chức danh nhà giáo; xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo.

Cơ sở giáo dục ngoài công lập quy định cụ thể về quy trình, thủ tục bổ nhiệm, thay đổi chức danh nhà giáo đối với nhà giáo thuộc quyền quản lý đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo đến hết ngày 19/12.