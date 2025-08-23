Toàn cảnh xét tuyển ĐH 2025: Phụ huynh “đánh lưới chùm”, bất cập lọc ảo

Hoãn lịch công bố điểm chuẩn 2 ngày, gần 15 phiên lọc ảo mới ra được kết quả

Gần 12h30 trưa ngày 20/8, khi các trường đại học phía Nam đã sẵn sàng “bấm nút” công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025, Bộ GD&ĐT bất ngờ nhắn tin thông báo hoãn. Thời gian lọc ảo kéo dài thêm 2 ngày 4 phiên.

Một số trường đã chuẩn bị chu đáo cho phiên mega livestream (sự kiện phát sóng trực tuyến quy mô lớn) công bố điểm chuẩn đành “rút quân”. Lịch hẹn MC, diễn giả phải huỷ hết.

Tới giờ hẹn là 12h30 ngày 22/8, phiên lọc ảo cuối cùng chưa kết thúc như dự tính. Đó cũng không phải phiên thứ 10 mà thực chất đã có tới 3-4 phiên bổ sung, theo tiết lộ của một chuyên gia tuyển sinh.

13h30, hệ thống lọc ảo vẫn chạy.

Một số trường đại học tư thục phía Nam “phá rào” công bố điểm trước.

Phải sau 14h, các trường đại học công lập trên cả nước mới rục rịch công bố điểm chuẩn. 1 tiếng rưỡi chờ đợi thêm với phụ huynh, thí sinh sau 2 ngày bị “delay” thực sự không dễ dàng.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Lứa học sinh sinh năm 2007 được xem là lứa học sinh với hành trình đầy thử thách khi là những người trải nghiệm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới. Quy chế mới về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay cũng chỉ chính thức ban hành vào tháng 4.

Việc bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm và quy đổi điểm tương đương các phương thức xét tuyển khiến không chỉ học sinh mà cả giáo viên, nhà trường cũng rơi vào thế bị động, hoang mang.

Trục trặc trong việc lọc ảo, công bố điểm chuẩn tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa", khiến nỗi bất an của các gia đình có con thi đại học năm nay gia tăng và kéo dài.

Phụ huynh “đánh lưới chùm” dẫn đến “ảo chồng ảo”

Sở dĩ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT gặp trục trặc là do phải xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có trong các mùa tuyển sinh.

Đầu tiên là việc bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm dẫn tới việc tất cả các phương thức xét tuyển dồn lại vào một đợt lọc ảo chung.

Bộ cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng không giới hạn, dẫn tới tình trạng 1 thí sinh đăng ký trung bình 9 nguyện vọng. Hệ thống ghi nhận nhiều thí sinh đăng ký trên 100 nguyện vọng, mức kỷ lục là 231 nguyện vọng tại nhiều ngành và nhiều trường từ Bắc vào Nam. Tổng số nguyện vọng vượt 7,6 triệu.

Bên cạnh đó, do quy định phải quy đổi điểm tương đương các phương thức xét tuyển nhưng mỗi trường có một công thức quy đổi riêng, mỗi thí sinh có nhiều đầu điểm khác nhau tại các trường khác nhau từ cùng một điểm xét tuyển gốc.

Đặc biệt, năm nay là năm có số tổ hợp xét tuyển cao kỷ lục với 344 tổ hợp. Bộ lại cho phép thí sinh không cần đăng ký tổ hợp xét tuyển hay phương thức xét tuyển cố định mà chỉ cần nhập lên hệ thống các đầu điểm. Hệ thống của Bộ sẽ tự ghép tổ hợp cho thí sinh, ưu tiên dùng tổ hợp/phương thức xét tuyển mà thí sinh đạt mức điểm cao nhất.

Tất cả các yếu tố nêu trên dẫn tới việc ảo chồng ảo, không chỉ ảo giữa các trường mà còn ảo giữa các ngành trong cùng một trường.

Năm 2025 là năm có số tổ hợp xét tuyển cao kỷ lục với 344 tổ hợp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chị Trần Thị Nhân (Hà Nội) - một phụ huynh có con sinh năm 2007 - giải thích cho việc đăng ký nhiều nguyện vọng mà chị gọi là “chiến lược rải thảm hồ sơ”.

“Mỗi trường đại học 1 kiểu xét tuyển với nhiều tiêu chí khác nhau. Khi biết điểm thi tốt nghiệp, phụ huynh và học sinh lao vào việc tính toán nguyện vọng cùng “chiến lược rải thảm” hồ sơ, chấp nhận tốn kha khá tiền, thậm chí tiền triệu.

Trên các diễn đàn, có phụ huynh chê trách phụ huynh khác thừa tiền nên mới nộp hàng mấy chục, thậm chí hơn trăm nguyện vọng. Nhưng nếu ở vị trí có con điểm tầm trung mới hiểu được tâm lý của họ.

Họ buộc phải dùng chiêu thức “đánh lưới chùm”, với mục tiêu kiểu gì cũng bắt được cá, to hay nhỏ cũng là cá. Tiền đăng ký tính ra còn rẻ hơn sự hồi hộp, căng thẳng, rẻ hơn là mất đi khả năng trúng tuyển của con”, chị Nhân giãi bày.

Phụ huynh trắng đêm quy đổi, điểm chuẩn lại công bố theo từng phương thức

Năm 2025 là năm đầu tiên áp dụng quy định quy đổi tương đương các phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn của từng phương thức được quy về một thang chung và xét từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu.

Cách làm mới mẻ này không chỉ xa lạ với thí sinh mà còn làm chính các trường rối ren.

“Không phải trường nào cũng đủ năng lực để quy đổi điểm tương đương”, một chuyên gia tuyển sinh nhận định.

Phần lớn các công thức quy đổi tương đương mà các trường đưa ra xa lạ với hiểu biết phổ thông. Chưa kể, với công thức mà nhà trường công bố, phụ huynh và thí sinh tính ra một con số, hệ thống tuyển sinh của trường lại ra một con số khác.

Điều bất ngờ là, đến ngày công bố điểm chuẩn, phần lớn các trường vẫn chia điểm chuẩn theo từng phương thức. “Phụ huynh thức trắng nhiều đêm để tính toán quy đổi điểm, kết quả trường báo điểm không quy đổi”, chị Nhân nói.

Một phụ huynh khác là chị Phạm Mai Phương cho biết, con chị đăng ký vào Học viện Ngân hàng theo phương thức V-SAT + IELTS. Tuy nhiên khi trường công bố điểm chuẩn, trường chỉ công bố điểm V-SAT mà không tính điểm thưởng IELTS.

Cho đến chiều nay, chị mới được nhà trường xác nhận là vẫn tính điểm thưởng cho IELTS nhưng trường tính riêng bên ngoài.

Thí sinh không tính được điểm, không biết mình đỗ trường nào

Tình trạng thí sinh không nắm rõ điểm quy đổi của mình tương đối phổ biến. Một phần do công thức quy đổi điểm không dễ nắm bắt trong bối cảnh có quá nhiều phương thức xét tuyển. Một phần do không phải trường nào cũng có hệ thống quy đổi điểm tự động cho thí sinh.

Điều này dẫn tới việc có điểm chuẩn rồi, thí sinh vẫn không biết mình đỗ hay trượt. Tất nhiên, tình trạng xảy ra với những thí sinh có điểm xét tuyển sát với mốc điểm chuẩn.

Thêm vào đó, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sau 15 giờ đồng hồ vẫn chưa cập nhật kết quả trúng tuyển trên hệ thống. Một hệ thống tra cứu mới dành cho các trường phía Bắc phải lập ra để thí sinh tra cứu. Tuy nhiên, cho đến 17h chiều nay, nhiều thí sinh vẫn trong tình trạng trường báo đỗ nhưng hệ thống chung vẫn chưa xác nhận kết quả cho.

Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ lúc 16h ngày 23/8 vẫn chưa xác nhận tình trạng trúng tuyển của thí sinh (Ảnh chụp màn hình).

Sân chơi trường top ngành hot thuộc về thí sinh có chứng chỉ quốc tế

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận 6 ngành có điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Nhiều ngành hot tại các trường top đầu có điểm chuẩn vượt mốc 29.

Điều này được cho là trái với dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, lãnh đạo một trường đại học cho rằng điểm chuẩn năm nay đúng xu thế. Điểm chuẩn chỉ tăng cao ở một số ngành hấp dẫn do 2 nguyên nhân: một là gộp chung tất cả các phương thức xét tuyển, bao gồm cả xét tuyển tài năng; hai là quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ khiến tỷ lệ thí sinh đạt 10 tiếng Anh tăng đột biến.

Ngược lại, những ngành đào tạo chỉ xét tuyển theo phương thức truyền thống là điểm thi tốt nghiệp THPT thì điểm chuẩn giảm.

“Ngay trong cùng 1 trường top đầu, điểm chuẩn cũng phân hoá mạnh giữa nhóm ngành hot và nhóm ngành còn lại. Mức chênh lệch lên tới 3-5 điểm, điều ít gặp so với các năm trước đây”, vị này nói.

Hiện tượng trên cũng cho thấy, vị trí tốt trong các trường top đầu được ưu tiên cho nhóm thí sinh có chứng chỉ quốc tế, hoặc sở hữu giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thí sinh chỉ có đầu điểm tốt nghiệp hoặc TSA, HSA sẽ ít cơ hội.