Phụ huynh tranh cãi học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày hay 4 ngày?

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM trong hội xuân (Ảnh: Hoa Sen).

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, TPHCM vừa thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh về lịch học bù để bố trí ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Thông báo của Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ, theo kế hoạch, nhà trường tổ chức cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 vào thứ năm ngày 1/1/2026 theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng và kiến nghị của phụ huynh, để học sinh và gia đình có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, ý nghĩa, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ lễ thêm thứ sáu ngày 2/1/2026 và học bù vào thứ bảy ngày 20/12/2025.

Như vậy, học sinh của trường này được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026.

Trong một nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, một tài khoản thắc mắc rằng theo đúng Luật Lao động thì ngày nghỉ Tết Dương lịch chỉ là 1 ngày, nhưng trường lại cho học sinh nghỉ 4 ngày và bắt đi học bù?

Bên dưới phần bình luận, phụ huynh nổ ra 1 cuộc tranh luận về quy định của UBND TPHCM và Sở GD&ĐT về lịch nghỉ Tết của học sinh.

Một bên ý kiến cho rằng việc nhà trường linh động sắp xếp nghỉ dài ngày là phù hợp để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ ngơi dài, vui chơi bên gia đình. Nhà trường có quyền chủ động trong việc này.

Ý kiến khác lại phản đối bởi phụ huynh phải đi làm theo lịch của Nhà nước, không sắp được lịch trông con vào kỳ nghỉ. Việc gia đình nào muốn con được nghỉ để đi chơi thì nên nghỉ theo diện cá nhân, không nên vì nguyện vọng của cá nhân mà tập thể làm khác với lịch của Nhà nước.

Theo hướng dẫn 251 ngày 10/12 của UBND TPHCM, lịch nghỉ Tết Dương lịch là 1 ngày áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Văn bản không nêu bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào.

Như vậy, trường học là một đơn vị sự nghiệp cũng sẽ áp dụng quy định nghỉ 1 ngày.

Trước đó, trong buổi giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026 tổ chức vào sáng 9/12, một số lãnh đạo trường học tại TPHCM đặt câu hỏi về việc Tết Dương lịch (1/1/2026) rơi vào thứ năm, liệu học sinh có thể được nghỉ thêm ngày thứ sáu (2/1) hay không.

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM khi ấy nói rằng hiện đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng có thể quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1. Khi đó, học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày, từ thứ năm (1/1/2026) đến hết chủ nhật (4/1/2026).

Tuy nhiên, sau đó, vào tối 9/12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay việc nghỉ Tết Dương lịch 1/1/2026 của ngành giáo dục tuân theo quy định của Luật Lao động và các văn bản chỉ đạo khác của thành phố, không có ngoại lệ so với các ngành khác. Điều đó có nghĩa là học sinh sẽ chỉ nghỉ ngày 1/1/2026.