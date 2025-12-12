Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kiểm điểm phó hiệu trưởng

Ngày 12/12, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết đã giao Trường THCS Ân Thạnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng liên quan đến việc yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh dọn rác.

“Sau khi có kết luận của tổ kiểm tra, UBND xã đã giao lãnh đạo nhà trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với phó hiệu trưởng vì những vi phạm liên quan”, vị này cho biết.

Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h50 ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh.

Lý do ông Trung đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại. Ông yêu cầu giáo viên 2 lớp sẽ dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, vì cho rằng nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện để lên lớp.

Phụ huynh cũng phản ánh, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt, yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/10, tổ kiểm tra do ông Hồ Gia Định, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, làm tổ trưởng đã làm việc với ban giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh để ghi nhận các phản ánh liên quan công tác điều hành.