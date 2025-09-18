Sửa Quy chế tuyển sinh đại học 2026, thí sinh sinh năm 2008 thi kiểu mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành để áp dụng cho năm 2026. Mục đích của việc sửa đổi nhằm khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển.

Đồng thời, quy chế tuyển sinh sửa đổi sẽ bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học.

Một trong những điểm mới của tuyển sinh 2026 được Bộ đề xuất là bỏ xét tuyển học bạ.

Cũng liên quan tới tuyển sinh, Bộ sẽ ban hành chính sách ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.

Dự kiến, Bộ sẽ xây dựng và ban hành đề án tuyển sinh năm 2027 sớm.

Bộ cũng yêu cầu các trường đại học công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10 tới đây.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2026, Bộ GD&ĐT phải xây dựng đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, thi đánh giá diện rộng trên máy tính.

Năm 2025, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học mới, chỉ vài tháng trước kỳ tuyển sinh. Theo đó, Bộ bỏ xét tuyển sớm để tổ chức một đợt xét tuyển chung sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, bỏ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức, yêu cầu các trường quy đổi tương đương điểm trúng tuyển các phương thức, yêu cầu các phương thức xét tuyển bằng học bạ phải sử dụng kết quả cả năm lớp 12, cho phép quy đổi chứng chỉ tiếng Anh sang điểm xét tuyển môn tiếng Anh...

Các chính sách này nhằm giảm thiểu chi phí, bất công bằng và thiếu minh bạch trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc cho phép quy đổi chứng chỉ tiếng Anh đã thể hiện sự bất cập vì tính không tương đương giữa chứng chỉ và điểm thi tốt nghiệp. Nhiều trường có sự ưu ái cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế, dẫn tới thiếu công bằng cho nhóm còn lại.

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học.

Bộ nhận định: Do sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực, cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học. Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.