3 ngành đào tạo đại học Việt Nam lọt top 100 thế giới

25 ngành học của 9 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ở Việt Nam đã được QS World University Rankings xếp hạng. Đáng chú ý, 3 trường có các ngành được xếp hạng rất cao gồm: Kỹ thuật dầu khí của Đại học Quốc gia TPHCM; Khách sạn và Giải trí của Đại học Duy Tân; Nghệ thuật trình diễn của Đại học Văn Lang.

3 ngành này lọt top 100 thế giới.

Xếp hạng theo trường, Việt Nam có 6 cơ sở đào tạo nằm trong danh sách QS World ranking (bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới), tăng 1 cơ sở đào tạo so với năm trước.

Trong danh sách QS Asia University Ranking (bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á), Việt Nam có 17 trường. Con số này gồm 10 trường tăng thứ hạng, 5 trường giảm thứ hạng và 2 trường mới lần đầu được xếp hạng là Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Mở TPHCM.

Dẫn đầu nhóm này là Đại học Duy Tân ở thứ hạng 127, tăng 12 bậc so với năm 2024.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 2 ở hạng 161, giảm 16 bậc so với năm 2024.

Đại học Quốc gia TPHCM đứng thứ 3 ở hạng 184, giảm 34 bậc so với năm 2024.

Thứ hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay trên bảng xếp hạng QS (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Thứ hạng các trường đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng THE World University Rankings lại có sự khác biệt.

Trong đó, ở lần đầu tiên góp mặt, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã có thứ hạng cao nhất, thuộc nhóm 501-600.

Xếp sau đó là Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng xếp hạng trong nhóm 601-800.

Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Mở TPHCM được xếp hạng lần đầu, lần lượt nằm trong nhóm 801-1000 và 1.201-1.500.

Năm 2025, Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng THE World University Rankings, cao nhất từ trước tới nay. 6 trường giữ nguyên thứ hạng so với năm trước, trong khi 3 trường còn lại là "gương mặt mới".