16 trường có sai sót vụ “trượt oan”, hơn 1.000 thí sinh liên quan

Thông tin được đưa ra sáng nay (18/9), tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025. Sai sót được xác định từ việc các trường nhập dữ liệu lên hệ thống.

Theo lý giải của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn sáng nay, sở dĩ xảy ra tình trạng như vậy bởi có một số thao tác phải thực hiện bằng máy nhưng bị chậm nên nhiều trường chuyển qua sửa bằng tay.

"Mặc dù vậy, việc này không ảnh hưởng đến việc đỗ trượt của thí sinh. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã chủ động hỗ trợ các trường và các em đã được giải quyết", Bộ trưởng nói.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh năm 2025 vẫn còn tồn tại hạn chế như một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Trong đợt xét tuyển chung năm 2025, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục để 46 sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Nguyên nhân chủ yếu tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Điều này xuất phát từ việc sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học.

Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.

Như Dân trí phản ánh trước đó, kỳ tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận hàng loạt sai sót dẫn đến nhiều thí sinh đỗ thành trượt, trượt thành đỗ. Sự việc xảy ra ở Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Ngoại thương, Tài chính – Marketing và một số trường ở miền Bắc.

Có 16 trường liên quan trong vụ "trượt oan" năm 2025 (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Hàng loạt thí sinh ở Trường ĐH Sư phạm TPHCM phản ánh đến báo Dân trí, mặc dù thừa điểm chuẩn nhưng các em vẫn phải chạy vạy khắp nơi điền những lá đơn xin xem xét trúng tuyển để giải quyết "lỗi của hệ thống".

Chỉ trong một buổi chiều, gần 30 thí sinh gửi thông tin đến Dân trí mong muốn được hỗ trợ để tìm lại công bằng.

Gia đình và thí sinh lo lắng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nếu không được trả kết quả chính xác để xác nhận nhập học vào các nguyện vọng thấp hơn, cánh cửa đại học năm nay sẽ đóng lại với các em.

Các em là những thí sinh từng vui mừng thông báo khắp gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm rằng: “Tôi đã đỗ đại học". Thế nhưng chỉ sau ít ngày, khi Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh vào xác nhận nhập học, nhiều em mới “bật ngửa” với dòng chữ: “Trượt".

Không riêng ở miền Nam, nhiều trường đại học ở Hà Nội cũng có tình trạng này.

Với sự cố lỗi kỹ thuật thí sinh “rớt thành đậu, đậu thành rớt” trong xét tuyển năm nay tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhà trường phải phối hợp với các trường đại học để giải quyết các vấn đề liên quan đến sai sót trong kết quả xét tuyển đợt 1 vừa qua.

Có khoảng 64 trường đại học đã đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Với những trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển cũng đã được trường liên hệ để thực hiện làm thủ tục cho các em nhập học theo đúng quy định.

Tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, 75 thí sinh từ đỗ thành trượt hoặc ngược lại do sai sót từ quy trình quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh đã được giải quyết.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với các môn thi dành cho cả học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo phương án thi mới.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục tổ chức các môn thi cho các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025, toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung.

Riêng nhóm miền Bắc (do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8).

Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 cho tới hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch).

"Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục.

Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn có sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường", Bộ GD&ĐT đánh giá.