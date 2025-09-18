Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ xét tuyển học bạ

Việc lấy ý kiến được thực hiện ở hơn 500 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, áp dụng từ năm 2026.

Trong đó, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hay giữ xét tuyển bằng học bạ.

Ở số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Bộ GD&ĐT đưa ra các phương án lựa chọn: Nên để tối đa 5 nguyện vọng, 10 nguyện vọng hoặc không giới hạn nguyện vọng.

Việc đưa ra khảo sát trên đây trong bối cảnh xét tuyển bằng học bạ đang bị “quay lưng” bởi sự bất cập và chưa đảm bảo công bằng chất lượng và việc quá nhiều nguyện vọng xét tuyển sẽ không cần thiết.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Về xét tuyển học bạ, lâu nay dư luận vẫn có nhiều tranh luận về chuyện "làm đẹp" học bạ dịp cuối năm.

Do đó, bỏ xét tuyển bằng điểm học bạ đang là xu hướng của một số trường đại học trong mùa tuyển sinh đại học 2025.

Có hơn 120 trường đại học công bố phương thức xét tuyển dự kiến, trong đó, nhiều trường đại học lớn đã "nói không" với xét tuyển học bạ.

Điển hình, Đại học Quốc gia TPHCM thống nhất với các trường thành viên chủ trương thực hiện 3 phương thức tuyển sinh đại học gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp THPT.

Trước đó, phương thức ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TPHCM được xem là xét học bạ một cách "có chọn lọc" trong 83 trường THPT chuyên, năng khiếu và 66 trường THPT có thành tích tốt theo các tiêu chí riêng của đơn vị này.

So với năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dự kiến loại bỏ phương thức xét học bạ THPT và xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.

Từ năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thương mại cũng không còn xét tuyển học bạ riêng lẻ. Thay vào đó, trường kết hợp tiêu chí này với chứng chỉ quốc tế, thành tích học sinh giỏi và điểm thi đánh giá năng lực, tư duy...

Năm 2025, nhiều trường đại học bỏ xét tuyển bằng học bạ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về nguyện vọng xét tuyển, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học. Riêng nhóm miền Bắc (do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, trong số hơn 1,16 triệu học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, có khoảng 310.000 học sinh không xét tuyển vào đại học, cao đẳng, chiếm gần 27%.

Trong cả nước, trung bình gần 3 thí sinh đăng ký vào đại học thì có 1 thí sinh từ chối xét tuyển đại học.

Con số này không nhỏ nhưng cũng không quá bất ngờ khi đây là thực tế đã diễn ra nhiều năm nay: Học sinh từ chối vào đại học.

Từ năm 2022, mỗi năm trung bình có khoảng 30% học sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Tỷ lệ cao nhất vào năm 2022 khi có đến 36% thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học.