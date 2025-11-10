Gần 400 học sinh gắn biển tên lên xe đạp điện gây sốt mạng

Hình ảnh được xác định của học sinh Trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hòa, Phú Thọ nhằm dễ quản lý học sinh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Đức Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lập cho biết, xuất phát từ việc học sinh đi đường vi phạm giao thông hoặc ngẫu hứng rủ nhau đi chơi lêu lổng, do đó nhà trường đã phát động phong trào an toàn giao thông, gắn biển tên trên xe đạp điện của học sinh.

“Đây là chương trình do liên đội nhà trường phát động cách đây khoảng 10 ngày, nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban đầu chúng tôi đăng lên cổng thông tin của trường mang tính tuyên truyền nhưng không ngờ lan tỏa đến vậy", thầy Giang cho biết.

Theo thầy Giang, mục đích của việc này giúp gia đình và nhà trường dễ dàng quản lý học sinh, vì hiện các em được nghỉ một số buổi chiều, có thể đi chơi mà bố mẹ không biết.

Việc gắn biển tên cũng góp phần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm, giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Gần 400 học sinh gắn biển tên lên xe đạp điện ở trường (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo nhà trường, việc gắn biển tên trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Chỉ sau 10 ngày phát động, có 394/561 học sinh chủ động gắn biển tên.

“Nhà trường chỉ phát động phong trào, gợi ý mẫu, phụ huynh học sinh tự ra ngoài dán đề can. Tôi hỏi một số em, mỗi biển này chỉ mất khoảng 20.000 đồng. Vì giấy đề can nên sang năm sau, các em có thể bóc số lớp để thay bằng số mới mà không tốn kém”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Sau khi gắn biển tên, theo quan sát của nhà trường, các em có ý thức hơn (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Chia sẻ về việc cũng có ý kiến nếu đưa tên và số lớp lên xe, liệu có lộ thông tin cá nhân? Ông Giang cho hay, các thông tin cá nhân của học sinh là số điện thoại và mã định danh cá nhân. Tên và số lớp là những thông tin thông thường được công bố nên không quá đáng ngại.

Chia sẻ thêm về tình trạng học sinh không tuân thủ luật giao thông trong thời gian qua, ông Giang cho hay, mặc dù đã nhắc nhở không phải ở trường mình mà nhiều nơi đều có tình trạng này.

“Nhiều khi tôi thấy mình hơi nghiêm khắc trong việc này. Thứ nhất nhà trường cấm hoàn toàn học sinh sử dụng xe máy điện.

Thứ hai, các em tham gia giao thông, bắt buộc phải lắp gương và đội mũ bảo hiểm. Cháu nào không có gương, không mũ, không được đưa xe đến trường.

Một số phụ huynh đội mũ bảo hiểm nhưng chở con lại không đội mũ, tôi cũng mời phụ huynh vào trường nhắc nhở”, Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Cũng theo Hiệu trưởng Hoàng Đức Giang, sau khi gắn biển tên lên xe, nhiều học sinh có ý thức hơn khi tham gia giao thông và sắp xếp phương tiện trật tự bởi khi tên học sinh ở xe dễ bị nhà trường phát hiện.