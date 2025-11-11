Người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" bị buộc thôi việc

Cảnh người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 11/11, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết, Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành đã họp Hội đồng trường và thống nhất buộc thôi việc với ông N.V.Đ., Chủ tịch Hội đồng trường, người có liên quan đến loạt clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, khi hình ảnh, clip xuất hiện trên mạng xã hội, dù chưa rõ thực hư, nhưng nhiều người đã cho rằng người xuất hiện trong clip là Hiệu trưởng nhà trường, là thầy giáo giảng dạy, điều này hoàn toàn sai sự thật.

Sở GD&ĐT sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh các thầy cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip về một người đàn ông có hành động "thân mật với nhiều người phụ nữ" trong nhiều thời điểm khác nhau ngay ở phòng làm việc. Theo nội dung các clip, người đàn ông thoải mái thân mật với các phụ nữ dù biết rõ trong phòng có camera an ninh. Có lúc ông này chủ động dùng khăn che mắt camera lại.

Theo báo cáo, Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành xác định, người xuất hiện trong clip không phải Hiệu trưởng nhà trường, cũng không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này cũng chưa giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Thực hư thông tin của clip đang được cơ quan chức năng xác minh.

Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là Chủ tịch Hội đồng trường Trường THPT tư thục Tô Hiến Thành, người đứng đầu bộ máy quản trị nhà trường, không trực tiếp tham gia giảng dạy.