Người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" không phải là Hiệu trưởng

Ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) về sự việc hình ảnh, clip một người đàn ông được cho là có cử chỉ thân mật với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trường THPT Tô Hiến Thanh khẳng định người xuất hiện trong clip không phải Hiệu trưởng nhà trường, cũng không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục (Ảnh: Chụp từ clip).

Theo báo cáo, Trường THPT Tô Hiến Thành xác định, người xuất hiện trong clip không phải Hiệu trưởng nhà trường, cũng không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này cũng chưa giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Trường THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục, thực hư thông tin của clip đang được cơ quan chức năng xác minh.

Báo cáo cũng khẳng định, theo thời gian trên các clip thì sự việc được ghi lại vào năm 2024 và đầu năm 2025 trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.