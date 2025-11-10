Vụ người đàn ông "thân mật nhiều phụ nữ": Chủ tịch hội đồng trường là ai?

Trong báo cáo gửi đến Sở GD&ĐT Ninh Bình, Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình, xác định người đàn ông trong clip "thân mật với nhiều phụ nữ" không phải là Hiệu trưởng, không phải là giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục.

Được biết, người đàn ông trong clip là chủ tịch hội đồng trường Trường THPT Tô Hiến Thành. Đây là trường phổ thông tư thục.

Theo thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông. Thư kí hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường chỉ định.

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường của trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư do cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trường quyết định công nhận.

Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp.

Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường.

Thành viên trong trường gồm các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu.

Thành viên ngoài trường là đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu.

Cảnh người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip).

Từ chiều 9/11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ", được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành, đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết đã nắm bắt được thông tin mạng xã hội đang lan truyền những hình ảnh, clip người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ được cho liên quan tới Chủ tịch Hội đồng trường một trường THPT đóng trên địa bàn xã.

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Hải Hậu đã giao Công an xã xác minh vụ việc. Người đàn ông xuất hiện trong clip được cho là ông N.V.Đ., Chủ tịch Hội đồng trường một trường THPT. Khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin lại”, một lãnh đạo xã Hải Hậu nói.