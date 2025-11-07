Thầy giáo đưa nữ sinh lớp 11 vào nhà nghỉ là giáo viên mới ra trường

Ngày 7/11, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, Sở GD&ĐT An Giang đã thông tin chính thức về vụ việc một thầy giáo đưa nữ sinh lớp 11 vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận gần đây.

Cụ thể, thầy H.T.T. (22 tuổi), giáo viên bộ môn văn của Trường THPT Chưởng Binh Lễ bị nhiều phụ huynh phát hiện khi đưa nữ sinh lớp 11 (Trung tâm GDTX An Giang) đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Long Xuyên.

Phía nhà trường cho biết, thầy T. là giáo viên mới ra trường, được đánh giá “nhiệt tình, hòa đồng, hỗ trợ đồng nghiệp”. Sau khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan công an xác định hai người vào khách sạn trong trạng thái tự nguyện, không có dấu hiệu cưỡng ép.

Thầy T. được trường và đồng nghiệp đánh giá là "hòa đồng, nhiệt tình" (Ảnh: Hoàng Duật).

Thầy T. khai tại Công an phường Long Xuyên rằng chỉ đưa em M. "vào nhà nghỉ để nhậu", chưa phát sinh quan hệ tình dục. Dù được yêu cầu nộp bản tường trình, nhưng từ ngày 24/10, thầy T. không liên lạc với trường.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết, ngày 27/10, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với thầy T..

Còn nữ sinh lớp 11, qua xác minh, em cho biết thường xuyên liên lạc thầy T. Hiện em đã đi học trở lại bình thường sau khi được giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình động viên, ổn định tâm lý.

Liên quan vụ việc, tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh An Giang thông tin vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố.