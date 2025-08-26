Những chuyện khó tin đang xảy ra tại kỳ tuyển sinh đại học 2025

Thí sinh không biết vì sao lại đỗ; thí sinh dư điểm chuẩn nhiều nguyện vọng nhưng hệ thống báo trượt tất cả nguyện vọng; trường đại học đổi điều kiện xét tuyển sau khi công bố điểm chuẩn khiến nhiều thí sinh "trượt oan"… Những điều tưởng như vô lý và khó tin này đã xảy ra trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, như mô tả của một chuyên gia tuyển sinh là “rối ren và hỗn loạn”.

Trường A báo trượt, trường B báo đã đỗ trường A, Bộ báo trượt cả A lẫn B

Phản ánh đến báo Dân trí, hàng loạt thí sinh cho biết đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM và bị báo trượt, nhưng tất cả các trường ở nguyện vọng dưới không tiếp nhận với lý do đã đỗ nguyện vọng 1.

Trong số này có những thí sinh đạt 25-26 điểm, thừa điểm chuẩn vào các nguyện vọng đã đăng ký phía sau, nhưng vẫn nhận kết quả trượt 100% nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thuỷ Tiên (Quảng Trị) đạt 26,5 điểm tổ hợp C00 (văn, sử, địa), chưa tính điểm ưu tiên. Em đăng ký nguyện vọng 1, 2 vào khoa tâm lý của Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng không đủ điểm. Thuỷ Tiên dư 0,6 điểm vào nguyện vọng 5 - ngành Tâm lý học giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Huế.

Tuy nhiên, trường Sư phạm Huế lại báo Tiên không đủ điều kiện trúng tuyển do đã đỗ nguyện vọng 1.

Tương tự, Lê Thu Trà (Hà Tĩnh) có điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,75 tổ hợp khối A00. Trà đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn là 25,94. Như vậy Trà trượt nguyện vọng 1. Hệ thống tra cứu của trường Sư phạm TPHCM cũng hiện thị kết quả “Không trúng tuyển”.

Điểm của nữ sinh có thể trúng tuyển vào các nguyện vọng 5 và 14. Thế nhưng, các trường này đều báo thí sinh không trúng tuyển do đã trúng tuyển nguyện vọng 1. Trong khi đó, hệ thống của Bộ GD&ĐT lại thông báo thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng.

Trà khiếu nại với Trường Sư phạm TPHCM nhưng bất thành. Nữ sinh không biết làm thế nào để trường “nhả” kết quả trượt cho nguyện vọng dưới tiếp nhận em.

Trà nỗ lực liên hệ với các trường mà em tính toán mình dư điểm trúng tuyển, may mắn được Trường Đại học Thủ Dầu Một bắt máy. Trường Thủ Dầu Một xác nhận điểm của Trà đạt, nhưng em không đủ điều kiện trúng tuyển do hệ thống báo em đã đỗ trường Sư phạm TPHCM.

“Trường Thủ Dầu Một nói không thể giúp em, chỉ có thể tiếp nhận em khi hệ thống báo em đã trượt các nguyện vọng trên, hoặc Bộ GD&ĐT có ý kiến chỉ đạo”, Trà chia sẻ trong nỗi hoang mang và lo lắng tột cùng.

Chỉ trong chiều ngày 25/8, báo Dân trí tiếp nhận thông tin của gần 30 thí sinh có hoàn cảnh tương tự như Lê Thu Trà. Phóng viên của báo nỗ lực liên hệ với Trường Đại học Sư phạm TPHCM song không thành công.

Rõ ràng, có sự bất thường về mặt thông tin dữ liệu của thí sinh trên hệ thống tuyển sinh chung. Hệ thống riêng của trường xác nhận thí sinh trượt nguyện vọng 1. Hệ thống chung mà các trường ở nguyện vọng thấp hơn cùng tra cứu lại cho thấy thí sinh đỗ nguyện vọng 1. Cuối cùng, hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT báo thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng.

Sự mâu thuẫn, bất nhất về kết quả trúng tuyển đã được các thí sinh chụp lại màn hình làm bằng chứng. Nhưng cho đến thời điểm này, không một đơn vị nào trả lời cho các thí sinh biết lỗi nằm ở đâu, ai đã sai và hướng giải quyết như thế nào.

Điều quan trọng nhất là, sau ngày 30/8 - thời hạn cuối phải xác nhận nhập học đợt 1, nếu hệ thống của trường chưa khắc phục được lỗi thì các em có bị cướp mất cơ hội học tập chính đáng hay không?

Có cách thức nào hỗ trợ các em ngoài hệ thống để các em được nhập học vào trường mà các em đủ điểm trúng tuyển theo đúng tinh thần “điểm trúng tuyển là căn cứ pháp lý quan trọng nhất” như văn bản của Vụ Giáo dục Đại học gửi các trường hôm 24/8 đã nêu hay không?

Thí sinh mù mờ về điểm trúng tuyển của chính mình

Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ ngày các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2025, vẫn còn rất nhiều thí sinh không biết vì sao mình trượt, và nghịch lý hơn, không biết vì sao mình đỗ.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Có thí sinh tính sai điểm xét tuyển của mình vì không nắm hết các quy định quy đổi của nhà trường. Nguyên nhân không phải do công thức tính toán phức tạp mà do trường ban hành các văn bản khác nhau vào những thời điểm khác nhau, bổ sung các điều kiện, phương thức quy đổi mới khiến thí sinh không thể nắm bắt kịp thời.

Có thí sinh phải mang toàn bộ hồ sơ lên trường yêu cầu giải thích lý do trượt thì mới được trường xem xét lại, xác nhận từ trượt thành đỗ như trường 1 trường hợp tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có những thí sinh hớt hải lên đường nhập học trong tình trạng không hiểu vì sao lại được quy đổi ra số điểm cao ngoài dự kiến và trúng tuyển vào ngôi trường mà em đinh ninh đã trượt rồi.

Chưa năm nào, thí sinh mù mờ về điểm trúng tuyển của chính mình như năm nay - năm đầu tiên thực hiện quy đổi tương đương điểm chuẩn các phương thức xét tuyển.

Hơn 9.000 “phẫn nộ” dành cho thư chúc mừng tân sinh viên của 1 trường đại học

Tối 24/8, một trường đại học ở TPHCM đăng thư chúc mừng tân sinh viên 2025 trên fanpage nhà trường. Sau 23 tiếng đồng hồ, lá thư này nhận về hơn 11.000 biểu tượng cảm xúc, trong đó số lượt cảm xúc phẫn nộ là 9.100.

Một lá thư chúc mừng tân sinh viên nhưng lại gây bất bình tới nhiều người. Lý do nằm ở việc trường thay đổi điều kiện xét tuyển khiến nhiều thí sinh từ đỗ thành trượt.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

X., một thí sinh giấu danh tính cho biết, dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn ngành Luật kinh tế 0,75 điểm, thí sinh vẫn bị đánh trượt vì môn toán chỉ đạt 5,25. Đáng nói, toán không nằm trong tổ hợp xét tuyển của thí sinh.

X. khẳng định, khi trường công bố điểm sàn xét tuyển, thông tin tuyển sinh của trường vẫn ghi rõ tiêu chí ngành luật là "các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

Tuy nhiên, ngày 24/8, thí sinh tra cứu lại quy định thì tiêu chí đã được sửa thành: "Thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn toán và ngữ văn (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

Điều này có nghĩa là, thí sinh phải đạt 6 điểm trở lên ở đồng thời cả môn toán và văn, thay vì chỉ cần 6 điểm ở 1 trong 2 môn. Nhiều thí sinh trượt trong ngỡ ngàng. Bởi sự thay đổi đó diễn ra khi các em đã đăng ký nguyện vọng.

Một điểm đáng lưu ý là, môn toán thi tốt nghiệp THPT 2025 chỉ có 12,2% thí sinh đạt từ 7 trở lên và có tới 56,4% điểm dưới trung bình. Điểm 6 toán có thể xem là mức điểm khá với thí sinh ban tự nhiên và khó với thí sinh ban xã hội.

Dưới bài đăng của nhà trường, một phụ huynh để lại bình luận cho biết đã khiếu nại đến trường và sẽ kiện trường nếu trường không trả lời thoả đáng. Bình luận này nhận về hơn 500 lượt ủng hộ.

Theo chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 3 năm nay, chuẩn đầu vào của sinh viên ngành luật được quy định như sau: “Tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm.

Các cơ sở đào tạo quy định chuẩn đầu vào dựa trên các kỳ thi, xét tuyển và các hình thức đánh giá khác, hoặc những yêu cầu cụ thể về kiến thức, năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm đối với người học từng chương trình đào tạo, nhưng phải bảo đảm đánh giá được kiến thức toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn và đạt tối thiểu là 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm”.

Như vậy, nếu thang điểm là 30, thí sinh cần đạt tối thiểu 18 điểm, trong đó, môn toán hoặc ngữ văn đạt tối thiểu 6 điểm. Bộ không yêu cầu thí sinh phải đạt 6 điểm trở lên đồng thời ở toán và văn.

Các mùa tuyển sinh đại học trước đây, mỗi trường đại học đều có tiêu chí phụ, điều kiện xét tuyển riêng. Nhưng việc thay đổi điều kiện xét tuyển vào thời điểm “ván đã đóng thuyền”, khiến thí sinh từ đỗ thành trượt là điều chưa có tiền lệ.