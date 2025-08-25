Ngành học “hiện tượng” năm 2025, điểm chuẩn cao nhất tại loạt trường top

Tâm lý học được xem là ngành học “hiện tượng” trong mùa tuyển sinh 2025 với mức điểm chuẩn cao nhất ở nhiều trường đại học.

Tâm lý học là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại nhiều trường đại học năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Năm nay, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 29 điểm ở tổ hợp C00, vượt qua các ngành “hot” như báo chí, quan hệ công chúng. Để trúng tuyển vào ngành học này, thí sinh phải đạt mức gần 9,7 điểm/môn.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, Tâm lý học cũng là ngành có điểm chuẩn dẫn đầu năm nay với mức 28,7 điểm ở vượt qua cả ngành Y khoa.

Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội với mức 28,7 điểm (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Mở TPHCM, Tâm lý học cũng là “quán quân” điểm chuẩn với mức 24 điểm, vượt qua nhiều ngành chủ lực của trường như Marketing, Luật kinh tế, Luật, Công tác xã hội…

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, trừ các ngành đào tạo sư phạm, Tâm lý học là ngành có điểm chuẩn dẫn đầu năm nay và bỏ xa các ngành còn lại.

Với điểm chuẩn 28, thí sinh phải đạt gần 9,4 điểm/môn mới trúng tuyển.

Không phải là ngành có điểm chuẩn cao nhất nhưng để trúng tuyển vào ngành Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) thí sinh cũng phải đạt mức điểm cao ngất ngưởng.

Ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, ngành này có điểm chuẩn 917/1.200. Đối với phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt tối thiểu mức điểm 9,25 điểm/môn ở tổ hợp C00 và gần 8,5 điểm/môn ở tổ hợp B00.

Không ở nhóm trường top trên nhưng điểm chuẩn của ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Hùng Vương, TPHCM cũng gây choáng váng khi cách mức điểm sàn đến 8 điểm.

Điểm sàn năm nay của Trường Đại học Hùng Vương chỉ 12 điểm nhưng điểm chuẩn của ngành Tâm lý học ở mức 20 điểm. Mức điểm chuẩn này cũng tăng đến 5 điểm so với điểm chuẩn năm 2024.

Hiện nay trong cả nước, hàng loạt trường đại học tham gia đào tạo ngành Tâm lý học với chỉ tiêu tuyển sinh cao. Giữa các trường có mức điểm chuẩn chênh lệch lớn nhưng năm nay ghi nhận, Tâm lý học là ngành có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường.

Tuỳ trường, hiện nay nhiều tổ hợp được sử dụng xét tuyển cho ngành Tâm lý học như C00, B00, D01, D14, A01, A00…

Tại chương trình tuyển sinh diễn ra ở Trường THPT Võ Thị Sáu, TPHCM gần đây, TS tâm lý Tô Nhi A, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM chia sẻ, ngành tâm lý không làm việc với máy móc, không làm việc với chiếc bánh hay bất cứ vật dụng bên ngoài nào mà làm việc với con người - đối tượng phức tạp nhất.

Đây cũng là công việc rất trừu tượng, nhân sự phải đối mặt với sự mơ hồ trong lao động nếu thiếu vững vàng về kiến thức và vai trò nghề nghiệp. Đặc biệt, TS Tô Nhi A nhấn mạnh, những sai lầm trong nghề tâm lý khó nhìn thấy bằng mắt thường và khó kiểm định nên có thể tạo nên sự chủ quan của người làm nghề.

Một bác sĩ cho sai thuốc hay một nghề nào đó khi sai lầm thì hậu quả có thể nhìn thấy được để kiểm định, truy cứu nhưng với nghề tâm lý dường như vô thưởng vô phạt trong sai lầm. Bởi vậy, khó khăn thật sự của nghề này chính là đạo đức nghề nghiệp.

Chuyên viên tư vấn tâm lý học đường tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Ngoài ra, bà Tô Nhi A cho hay, nhiều người hiểu lầm rằng nói đạo lý tức là đang làm nghề tâm lý, nghĩ rằng học tâm lý là “thao túng tâm lý” nên không ít trường hợp theo học rồi bỏ học giữa chừng.

Một số tố chất cần thiết để học ngành tâm lý, bà Tô Nhi A chỉ ra như là người làm việc khoa học, giao tiếp tốt, phải là người ham đọc, ham tìm hiểu...

Người làm nghề phải có kiến thức về tự nhiên, về sức khỏe, về cơ thể, về bộ não con người và cũng phải có kiến thức xã hội để hiểu về các biểu hiện, phản ứng của con người vì sao họ mất ngủ, vì sao lo âu...

Cử nhân tâm lý học có đa dạng cơ hội nghề nghiệp như nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách chiến lược, cơ quan điều tra tâm lý tội phạm, bộ phận nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các công ty; giảng dạy, nhân sự, marketing, tư vấn, tổ chức sự kiện…