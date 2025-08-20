Thí sinh, phụ huynh “mất ăn mất ngủ” ngóng điểm chuẩn đại học 2025

Ánh Dương trong lễ tri ân và trưởng thành lớp 12 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ánh Dương, cựu học sinh Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM cho biết mấy ngày nay cô nàng hồi hộp chờ kết quả xét tuyển đại học.

Đặt nguyện vọng 1 vào ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, Dương vừa đầy hy vọng, vừa không khỏi lo lắng.

"Em nghĩ điểm chuẩn năm nay sẽ có nhiều thay đổi vì đề thi được đánh giá là khó, nhưng nhìn phổ điểm của thí sinh thì điểm lại tương đối cao", Dương chia sẻ.

Với 7 nguyện vọng, Dương tập trung chủ yếu vào các ngành kinh tế, sử dụng cả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực để tăng cơ hội.

Trong quãng thời gian dài chờ đợi kết quả, Dương dành thời gian đi du lịch cùng gia đình và bạn bè để thư giãn sau kỳ thi căng thẳng. Nhưng những ngày gần kề công bố điểm chuẩn, tâm trí Dương lại chỉ hướng về màn hình điện thoại.

"Gần ngày công bố, em chỉ dành thời gian theo dõi thông tin, đọc tin tức trên báo chí, các diễn đàn để xem có thông tin gì không", Dương giãi bày.

Tương tự, Võ Thảo, cô gái đến từ Nghệ An, đã đặt toàn bộ nguyện vọng xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung. Với Thảo, niềm yêu thích văn hóa và mong muốn được theo đuổi nghề nghiệp gắn liền với ngoại ngữ đã hình thành từ lâu, nên em quyết định dồn hết tâm huyết vào ngành học này.

Tuy nhiên, chính lựa chọn tập trung ấy lại khiến Thảo thêm phần hồi hộp.

Thảo chia sẻ điểm thi của mình không quá cao so với mặt bằng chung, trong khi ngôn ngữ Trung nhiều năm liền đều nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao, thu hút đông thí sinh đăng ký.

Nỗi lo “không có đường lùi” ấy khiến những ngày chờ công bố điểm chuẩn trở thành quãng thời gian đầy căng thẳng.

“Dạo này ngày nào em cũng mở mạng xã hội, lướt các diễn đàn xem dự đoán điểm chuẩn, vừa mong chờ vừa thấp thỏm”, Thảo chia sẻ.

Trần Trung Hiếu (Quảng Nam) cũng đang trải qua những cảm xúc ngóng đợi. Sau khi biết điểm thi, Hiếu tính toán sơ bộ và nhận thấy bản thân có cơ hội vào ngành mong muốn, song vẫn không khỏi hồi hộp vì chưa biết điểm chuẩn năm nay sẽ biến động ra sao.

Em đăng ký ngành công nghệ thông tin, ngành học đang thu hút đông đảo thí sinh, đồng thời cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn tăng đều trong nhiều năm trở lại đây.

Với mức điểm hiện tại, Hiếu tự tin rằng mình có thể đậu một số trường, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo vì sự thay đổi điểm chuẩn khó lường.

“Điều em mong mỏi nhất lúc này là mức điểm chuẩn giữ ổn định hoặc chỉ nhích nhẹ để có thể đậu vào trường mà em mong muốn”, Hiếu cho biết.

Nỗi lo của Hiếu cũng là nỗi lòng chung của nhiều thí sinh. Họ đã nỗ lực hết mình, đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng trước sự biến động khó lường của điểm chuẩn, mọi sự chuẩn bị dường như vẫn chưa đủ.

Hôm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chị Hà, một phụ huynh có con học tại Trường THPT Thủ Thiêm, TPHCM, cũng không thể nào yên lòng.

"Nhìn con học hành vất vả mấy năm trời, giờ chỉ còn vài tiếng nữa là biết kết quả, tôi cũng lo lắng hơn cả con", chị Hà nói.

Chị cho biết thêm cả nhà đều thấp thỏm, lo lắng từ ông bà đến cha mẹ, con cái. Chị xác định: “Con đậu vào trường con thích thì mừng quá, nhưng nếu không thì cũng phải tìm hướng khác cho con. Chỉ mong sao con có được một tương lai tốt đẹp".

Theo dự báo của các trường, điểm chuẩn năm nay sẽ có nhiều biến động bởi sự thay đổi lớn ở cách thức xét tuyển.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đến 17h ngày hôm nay (20/8) các trường đại học sẽ nhập điểm chuẩn và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Muộn nhất 17h ngày 22/8, tất cả các trường phải công bố điểm chuẩn đợt 1.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện ngay các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi như: Tra soát cách quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, đối chiếu điểm chuẩn, tra cứu danh sách trúng tuyển, xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung, xác nhận nhập học với nhà trường và tiến hành nhập học theo hướng dẫn.

Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, thí sinh sẽ còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung. Lúc này, thí sinh cần tìm hiểu thông tin xét tuyển bổ sung ở các trường đại học để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với mình nhất.

