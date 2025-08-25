ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bất ngờ công bố tiêu chí phụ với điểm chuẩn

Tối 24/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực HSA.

Tiêu chí phụ cho điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bổ sung tiêu chí phụ.

Ví dụ, điểm chuẩn ngành Báo chí là 28,2 (tổ hợp gốc) có tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng nhỏ hơn hoặc bằng 4. Như vậy, dù thí sinh đạt mức điểm chuẩn 28,2 nhưng đặt nguyện vọng từ 5 trở đi sẽ không trúng tuyển.

Những thí sinh có điểm chuẩn trên 28,2 không xét đến tiêu chí phụ.

Thông tin về tiêu chí phụ được trường công bố sau điểm chuẩn 2 ngày. Như vậy, sẽ xuất hiện thêm những trường hợp thí sinh tưởng đỗ mà thành trượt.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với đó, trường cũng đang giải quyết sự cố khi "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66 dẫn đến nhiều thí sinh thừa điểm nhưng không đỗ. Theo đề án tuyển sinh ban đầu, tổ hợp D66 bao gồm các môn ngữ văn, tiếng Anh và giáo dục kinh tế và pháp luật.

Tuy nhiên, khi công bố điểm chuẩn, thí sinh mới phát hiện tổ hợp D66 lại được định nghĩa lại, thay thế môn giáo dục kinh tế và pháp luật bằng môn giáo dục công dân.

Trường cho biết đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT về hướng xử lý, đồng thời hướng dẫn thí sinh gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.