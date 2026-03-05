Không mở rộng phạm vi giảng viên đồng cơ hữu ra đại học tư thục

Góp ý dự thảo Nghị định quy định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Đại học Duy Tân cho rằng dự thảo hiện chưa bao gồm các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Trường đề nghị mở rộng đối tượng, không chỉ giới hạn là viên chức mà có thể bao gồm cả người lao động có trình độ cao đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, cả khu vực công lập và ngoài công lập, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn giảng viên.

Tương tự, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị mở rộng đối tượng sang người lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực có kinh nghiệm thực tiễn.

Trả lời các đề xuất này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối tượng giảng viên đồng cơ hữu đã được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Theo đó, giảng viên đồng cơ hữu chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập. Vì vậy dự thảo Nghị định không thể mở rộng phạm vi sang khu vực ngoài công lập.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đại Nam (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Đối tượng áp dụng trong dự thảo nêu rõ, giảng viên đồng cơ hữu là viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức khoa học và công nghệ công lập, được cơ sở giáo dục giao nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc, mỗi viên chức chỉ được là giảng viên đồng cơ hữu của một cơ sở giáo dục tại cùng một thời điểm. Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm ngăn ngừa tình trạng viên chức ký hợp đồng với nhiều trường để được tính là giảng viên cơ hữu, dẫn đến xung đột nghĩa vụ và phân tán nhiệm vụ chuyên môn.

“Tại cùng một thời điểm” được hiểu là khoảng thời gian hiệu lực của hợp đồng lao động. Khi hợp đồng với một cơ sở giáo dục đang có hiệu lực thì không được duy trì hiệu lực của hợp đồng tương tự với cơ sở khác.

Góp ý cho tổ soạn thảo, Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ một số nguyên tắc quản lý. Theo đó, giảng viên đồng cơ hữu không phải là một loại hình viên chức mới mà chỉ là hình thức bố trí, sử dụng viên chức tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục công lập khác trên cơ sở thỏa thuận.

Việc quản lý đối tượng này phải tuân thủ quy định của pháp luật về viên chức, đồng thời cần phân định rõ thẩm quyền quản lý viên chức với thẩm quyền quản lý hoạt động chuyên môn trong giáo dục để tránh chồng chéo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tiếp thu các ý kiến và tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật hiện hành.