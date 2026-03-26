Lan truyền đề thi học sinh giỏi sai chính tả trầm trọng, Sở GD&ĐT lên tiếng

Ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm bắt thông tin việc trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hình ảnh đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn THCS năm học 2025-2026, bị sai rất nhiều lỗi chính tả gây xôn xao dư luận.

Ông Văn khẳng định, hình ảnh đề thi đang lan truyền đã bị chỉnh sửa, trong khi đề thi chính thức của tỉnh hoàn toàn không có lỗi chính tả.

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn sai chính tả được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Chúng tôi không rõ mục đích hay ý đồ phía sau việc phát tán đề thi sai lệch lên mạng xã hội. Sở đang xin ý kiến để báo cáo cơ quan an ninh vào cuộc làm rõ vụ việc", ông Văn cho hay.

Không chỉ bản đề thi sai chính tả được lan truyền, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về độ khó của đề thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm nay tại Đắk Lắk.

Đề gồm 2 câu (tổng thang điểm 20), trong đó câu 2 chiếm 12 điểm với nội dung: "Thơ ghi lại hình hài của một điệu sống bằng chính nỗi phập phồng trong trái tim của chữ" (Nguyễn Thanh Tâm). Từ trải nghiệm về thơ, thí sinh được yêu cầu làm sáng tỏ nhận định này.

Một số người nhận định câu hỏi này là rối rắm, khó hiểu, thậm chí có phần “đánh đố” học sinh.

Đề thi chính thức không có lỗi chính tả do Sở GD&ĐT Đắk Lắk cung cấp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Với những luồng dư luận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói thêm, có 3 giáo viên dạy giỏi tham gia xây dựng đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn. Trong đó, một giáo viên tại Phú Yên (cũ), một giáo viên tại Đắk Lắk và giáo viên của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Ông Văn cho rằng: "Đề thi đảm bảo các yêu cầu, cấu trúc đã ôn tập cho học sinh. Có thể do góc độ cá nhân, nhìn nhận của mỗi người mỗi khác nên có những tranh luận. Riêng các đề thi đã được Hội đồng thi kiểm duyệt kỹ trước khi tổ chức kỳ thi này".

Ông cũng cho biết, sau khi hoàn tất công tác chấm thi trong tuần này, các giáo viên trực tiếp ra đề sẽ có trao đổi cụ thể với báo chí để làm rõ những vấn đề liên quan.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 tại Đắk Lắk được khai mạc vào sáng 24/3, thu hút hơn 2.800 học sinh tham gia ở 11 môn thi. Riêng môn ngữ văn có 397 thí sinh dự thi.