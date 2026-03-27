Vụ lan truyền đề thi văn sai chính tả trầm trọng: Sẽ nhờ công an vào cuộc

Chiều 27/3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết đơn vị sẽ nhờ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vào cuộc làm rõ việc đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn bị chỉnh sửa, thêm lỗi chính tả và đăng tải lên Facebook gây dư luận xấu, trong khi đề chính thức không có lỗi.

Theo vị lãnh đạo Sở GD&ĐT, cơ quan chức năng sẽ xác minh vụ việc sau khi giáo viên hoàn tất công tác chấm bài trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026.

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh Đắk Lắk bị chỉnh sửa thành sai lỗi chính tả và đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn tỉnh Đắk Lắk bị sửa từ đúng thành sai chính tả như "bức tranh" bị sửa thành "búc tranh", "thức dậy" thành "thức dây", "thầm thì" thành "thẩm thi", khoảng trời thành “khoỏng trời”...

Ngay sau khi đề thi sai chính tả được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã gây dư luận trái chiều. Có nhiều tài khoản chưa rõ thực hư vụ việc đã lên tiếng chỉ trích, phê bình ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk. Trái lại, nhiều người lên tiếng cho rằng đề thi đã bị chỉnh sửa theo hướng cố tình sai lỗi chính tả.

Đề thi chính thức do Sở GD&ĐT Đắk Lắk cung cấp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Không chỉ bản đề thi sai chính tả được lan truyền, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về độ khó của đề thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm nay tại Đắk Lắk. Có ý kiến cho rằng đề thi khó hiểu, thậm chí có phần “đánh đố” học sinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định đề thi đã được Hội đồng kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu, cấu trúc đề đã ôn tập cho học sinh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 tại Đắk Lắk được khai mạc vào sáng 24/3, thu hút hơn 2.800 học sinh tham gia ở 11 môn thi. Riêng môn ngữ văn có 397 thí sinh dự thi.