Được 9 điểm nhưng thầy phê chữ “dốt”, nữ sinh quyết tâm trở thành bác sĩ

Những ngày qua, bức ảnh bài kiểm tra 9 điểm bị chê "dốt" nói trên được chia sẻ khắp mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Điểm 9 vốn là điểm xuất sắc, do đó dòng chữ "dốt" ngắn gọn ở ô lời phê của giáo viên khiến nhiều người không hiểu được lý do.

Bài kiểm tra 9 điểm nhưng giáo viên phê "dốt" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân bài đăng giải thích: “Hồi đó mình trong đội tuyển toán, còn đây là bài kiểm tra trên lớp khá dễ, nhưng câu cuối cùng là câu nâng cao mình lại không làm được, nên chỉ được 9.

Thật lòng mà nói mình nghĩ 9 điểm là cao rồi nên không thực sự quyết tâm làm câu cuối. Và đương nhiên thầy biết điều đó. Thầy mong muốn mình sẽ cố gắng hơn ở lần sau.

Nhìn chữ "dốt" thầy phê, thấy bẽ bàng, và điều mà cô bé học lớp 7 là mình lúc đó nhận ra là: Đừng bao giờ tự hài lòng với bản thân. Càng lớn lên càng thấm thía, luôn cố gắng tốt hơn chính mình của ngày hôm qua một chút, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Chủ nhân của bài kiểm tra trên là Nguyễn Thị Mai Hương, 36 tuổi, hiện là bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện E, Hà Nội. Còn tác giả lời phê là thầy Thuỵ - giáo viên chủ nhiệm của chị trong suốt 4 năm cấp hai.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương - bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện E, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hương cho biết, mỗi khi nhìn lại bài kiểm tra này, chị vẫn nhớ như in cảm giác sốc, xấu hổ và bẽ bàng. “Mặc dù biết thầy nghiêm khắc, nhưng mình không thể ngờ được là dù được 9 điểm mà thầy ghi chữ “dốt” to đến thế”, nữ bác sĩ hồi tưởng.

Tuy nhiên, sau khi nỗi xấu hổ qua đi, cô học trò nhanh chóng nhận ra sự ưu ái đặc biệt của thầy dành cho mình. Bằng chứng là trong lớp khá nhiều bạn điểm 9 ở bài thi đó, nhưng không ai bị phê "dốt" ngoài mình ra.

“Thế là mình không buồn nữa, mình còn thấy vui. Mình cảm nhận được rằng thầy đang đánh giá cao mình và thầy kỳ vọng vào mình nhiều hơn các bạn”, chị Hương hoài niệm.

Từ bài kiểm tra bị chê “dốt” ấy, nữ sinh lớp 7 có sự thay đổi lớn lao trong suy nghĩ. Cụ thể, trước khi có bài kiểm tra ấy, chị không phải là học sinh ham mê điểm số, thành tích bởi được điểm cao với chị là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, sau lời phê của thầy giáo, chị mới ý thức được điểm số rất quan trọng. Sự quan trọng không nằm ở điểm 9, điểm 10, mà ở việc dù là điểm nào thì vẫn phải cố gắng thêm một chút, nhích lên một chút, mỗi ngày cố thêm một chút để tiến bộ hơn.

Bài học từ lời phê ấy cũng đã theo chị Hương suốt các bước đường sau này. Khi học Đại học Y Hà Nội năm đầu tiên, chị Hương bị sốc vì khối lượng kiến thức đồ sộ và cách học khác biệt. Nhiều lần, thậm chí ngay trước ngày thi, chị gọi điện về cho bố mẹ mà khóc: “Con không thể học được vì nó khó quá”.

Bác sĩ Hương chụp ảnh áo dài dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng cuối cùng chị Hương đã không bỏ cuộc. Chị cho rằng tất cả là nhờ những bài học của thầy chủ nhiệm. Lúc nào thầy cũng nghiêm khắc và động viên học trò phải vượt qua áp lực, thực hiện những nhiệm vụ khó.

Ban đầu chị Hương từng không thích áp lực ấy, nhưng sau 4 năm được thầy rèn giũa, đặc biệt trong thời gian học đội tuyển toán với thầy, ý chí của những cô cậu học trò cứ thế trở nên cứng cỏi. “Nếu không có những năm tháng ấy, mình đã không thể vượt qua được những kỳ thi rất khốc liệt ở trường Y”, chị Hương tâm sự.

Nữ bác sĩ Răng Hàm Mặt kể thêm, sau này ra trường đi làm, những bác sĩ trẻ như chị gặp rất nhiều khó khăn. Kiến thức thực tế chưa có, nhiều thủ thuật chưa từng làm bao giờ, công việc vì thế không được như ý. Thậm chí có lúc mệt mỏi quá, chị Hương chỉ muốn bỏ nghề.

Nhưng ngay khi ý nghĩ bỏ cuộc xuất hiện, một ý nghĩ khác lại trỗi dậy: “Thôi, hôm nay mình chưa tốt thì ngày mai mình cố gắng tốt hơn hôm nay một chút là được. Không cần phải lên điểm 10, ngày mai mình chỉ cần được 9,1 thôi cũng được”. Cứ từng bước từng bước như thế, chị Hương đã vượt qua được những năm đầu tiên rất khó khăn.

Bác sĩ Hương (bìa trái) chụp ảnh kỷ niệm trước giảng đường Đại học Y (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 12 năm công tác trong ngành, chị Hương đã có những thành công nhất định. Thời gian này, chị đang học tiến sĩ, nghiên cứu về tế bào gốc trong điều trị răng hàm mặt tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Nữ bác sĩ tâm sự, khó khăn với chị hiện tại có lẽ là chuyện dạy dỗ 4 đứa con của mình.

Trước khi có con, chị không hình dung được việc kèm cặp, dạy dỗ hay định hướng cho một đứa trẻ khó khăn như thế. Vì luôn là học sinh xuất sắc, chị nghĩ việc học chẳng có gì phức tạp. Chị đinh ninh rằng con mình chắc cũng sẽ thế thôi, chẳng có gì khó khăn cả.

Nhưng khi sinh con ra, chị Hương mới thấm thía cái khó khăn của một người mẹ học giỏi, đó là bị kỳ vọng vào con quá mức, luôn nghĩ con phải giỏi như mình. Và khi con không đạt được những gì mà bản thân đã đạt được, người mẹ học giỏi sẽ dễ bực bội và gây áp lực lên con.

“Tôi nhận ra đó là cái sai của mình và đang cố gắng cải thiện. Tôi học cách chấp nhận rằng mỗi đứa trẻ sẽ có một thế mạnh, sở trường riêng, không nhất thiết phải giống mình.

Có thể các bạn không giỏi toán, không giỏi tiếng Anh hay không học đều tất cả các môn, nhưng các bạn sẽ có một ưu điểm nào đó. Việc của mình là phải động viên để con phát huy đúng sở trường, chứ không phải bắt con đi lại con đường của mẹ. Thứ mà mình nghĩ là tốt nhưng chưa chắc đã tốt với các con”, chị Hương nhấn mạnh.