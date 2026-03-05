Quay lại TPHCM sau Tết, nam sinh khóc trên đường đi vì hành động của em gái

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một bé gái lấy tiền tiết kiệm đưa cho anh trai để trang trải chi phí quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đức Anh (quê tại tỉnh Lâm Đồng, sinh viên năm 3 Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi), chủ nhân đoạn clip, cho biết bản thân là anh cả trong gia đình có ba anh em. Bé gái xuất hiện trong clip là em út của Đức Anh, năm nay 8 tuổi.

Em gái cho tiền anh trai đi đường khiến dân mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Nam sinh chia sẻ đây là lần đầu tiên thấy em gái có phản ứng xúc động đến vậy khi tiễn anh trai trở lại thành phố sau Tết.

“Lúc nhỏ có lẽ bé chưa để ý nhiều, nhưng giờ lớn hơn, hiểu chuyện hơn nên khi anh đi xa, bé nhớ và thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn”, Đức Anh chia sẻ.

Chàng trai trải lòng rằng gia đình mình vốn không mấy khá giả, vì vậy ngay từ khi bước vào giảng đường đại học, nam sinh đã tự nhủ phải nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để sau này có thể phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà với nhiều áp lực từ học tập đến công việc làm thêm đôi lúc khiến Đức Anh không tránh khỏi cảm giác tủi thân, nhớ nhà.

“Có những lúc mệt mỏi, em cũng rất nhớ gia đình. Nhưng em luôn tự nhủ phía sau mình vẫn còn ba mẹ và các em làm hậu phương, nên phải cố gắng nhiều hơn”, Đức Anh nói.

Tết vừa qua, do cùng người em thứ hai về quê thăm ông bà nên Đức Anh không ở cạnh bố mẹ và em út trong những ngày đầu năm. Trước khi quay lại thành phố tiếp tục việc học, Đức Anh đã dành thời gian đưa em gái út đi chơi, ăn uống như một cách bù đắp quãng thời gian xa nhau. Có lẽ vì vậy, khoảnh khắc chia tay càng trở nên nghẹn ngào.

Trong ký ức của Đức Anh, hai anh em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có lần, khi anh báo sắp về thăm nhà, cô bé gọi điện nói đang tiết kiệm tiền để mời anh và chị đi ăn.

“Lần đó bé còn tự lấy tiền tiết kiệm trả cho chủ quán, khiến em thấy vừa thương vừa xúc động”, chàng trai kể lại.

Do còn nhỏ, em gái Đức Anh chưa sử dụng điện thoại di động riêng, việc liên lạc chủ yếu thông qua ba mẹ. Dù vậy, mỗi lần chàng trai về nhà, hai anh em lại cùng nhau đi chơi, ăn uống và trò chuyện rôm rả. Những món quà nhỏ hay những buổi đi chơi giản dị trở thành sợi dây gắn kết tình cảm anh em.

Nhắc đến khoảnh khắc rời nhà, Đức Anh thừa nhận bản thân cũng “rơm rớm” nước mắt trên đường đi.

“Thấy bé khóc như vậy, em cũng xúc động lắm”, nam sinh bày tỏ.

Đoạn clip lan tỏa trên mạng xã hội không chỉ khiến nhiều người nhớ về gia đình mà còn gợi nhắc giá trị thiêng liêng của tình thân, là nguồn động lực âm thầm tiếp sức cho những người trẻ trên hành trình học tập và lập nghiệp nơi xa.

Với Đức Anh, dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng mỗi lần nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cô em gái út luôn mong ngóng mình trở về, chàng trai lại có thêm động lực để nỗ lực.