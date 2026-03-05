Nam sinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương lọt top đề cử Gương mặt trẻ

Theo công bố của Ban tổ chức, Lê Chí Thành, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) là một trong 19 gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc bước vào vòng bình chọn trực tuyến năm nay.

Tháng 8/2025, Lê Kiến Thành mang về Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI). Đây là Huy chương Vàng IOI duy nhất của đoàn Việt Nam trong năm 2025. Em cũng là học sinh đầu tiên của tỉnh Gia Lai giành Huy chương Vàng tại một kỳ Olympic quốc tế.

Lê Kiến Thành, một trong 19 gương mặt tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: GĐCC).

Với thành tích này, Lê Kiến Thành được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trước đó, Lê Kiến Thành đã có nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Khi học lớp 10, Thành vượt hai lớp để tham dự kỳ thi học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12 và giành giải Nhất; cùng năm, em đoạt giải Nhì quốc gia môn Tin học.

Năm 2024, khi đang học lớp 11, Thành tiếp tục giành giải Nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và giải Nhất môn Tin học tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 (vượt một lớp).

Cũng trong năm 2024, em giành giải Nhất (bảng chuyên) Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức; vô địch Le Quy Don Online Judge Cup năm học 2023-2024.

Ở đấu trường quốc tế và khu vực, Thành là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2024; giành Huy chương Vàng ICPC National bảng học sinh THPT (xếp hạng 2) và Huy chương Vàng ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT (xếp hạng 4). Em cũng xếp vị trí thứ nhất trong 15 thí sinh được chọn dự thi APIO năm 2025.

Tháng 5/2025, Thành dẫn đầu top 15 học sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi APIO và giành Huy chương Bạc.

Sau khi giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, Lê Kiến Thành tiếp tục gây ngỡ ngàng khi đạt chứng chỉ IELTS 8.0, với điểm thành phần nghe 9.0, đọc 9.0, nói 7.5, viết 7.0.

Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, Thành được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng tại chương trình tiên tiến (APCS), khoa Công nghệ thông tin.

Vào đại học, Kiến Thành tiếp tục ghi dấu ấn ở các đấu trường học thuật với chức Vô địch khối Siêu Cúp tại Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2025 và đạt hạng Nhì chung cuộc tại ICPC Asia Ho Chi Minh City Regional Contest 2025, chỉ sau đội đến từ National University of Singapore (NUS).

Ngoài Lê Kiến Thành, danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 còn có 2 gương mặt học sinh, sinh viên khác là Trần Minh Hoàng (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) và Nguyễn Lương Thái Duy (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).