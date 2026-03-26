Chi tiết phương án dự kiến sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 25/3 gửi báo cáo tới UBND thành phố, đề xuất phương án sắp xếp các trường công lập trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ sắp xếp lại các trường cao đẳng, trung cấp công lập theo hướng tinh gọn, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh, quy mô tuyển sinh lớn.

Đồng thời hình thành một số trường cao đẳng công lập chất lượng cao, trong đó giảm tối thiểu 50% đầu mối các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc TP Hà Nội.

Với 29 trung tâm GDNN-GDTX, mặc dù không thay đổi số lượng trung tâm nhưng giảm 50% đầu mối sự nghiệp.

Với mô hình trường trung học nghề, chuyển đổi một số trung tâm GDNN-GDTX thành mô hình trường trung học nghề nhằm kết hợp giữa học văn hóa cấp THPT và đào tạo nghề ngay từ bậc trung học.

Sau sắp xếp, Hà Nội có số lượng các trường đại học, cao đẳng; trung cấp và trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc trên địa bàn như sau:

Đối với trường cao đẳng, trung cấp giảm 11 trường, từ 19 trường còn 8 trường. Các trường đại học và trung tâm GDNN-GDTX giữ nguyên.

Chi tiết phương án sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục từ trung cấp đến đại học tại Hà Nội như sau:

Hợp nhất Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông với Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội.

Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Sáp nhập Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội vào Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Sáp nhập và hợp nhất Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Sáp nhập Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội, Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội vào Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.