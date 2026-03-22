Căn cứ nào để xin chuyển từ chuyên viên sang làm giáo viên?

Một hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trường hợp của bà Đoàn Thị My Hoa (Gia Lai) là chuyên viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh, mã ngạch 01.003. Bà tốt nghiệp sư phạm Tâm lý giáo dục hệ chính quy tập trung.

Nay cơ quan bà Hoa cần 1 giáo viên kỹ năng, dạy môn Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp cho học sinh THPT khối giáo dục thường xuyên. Bà Hoa đặt câu hỏi liệu bà có được chuyển sang ngạch giáo viên THPT không?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần làm rõ bản chất của Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp trong chương trình hiện hành.

Căn cứ Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, đây là hoạt động giáo dục bắt buộc, nhưng không phải môn học.

Hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động theo chủ đề.

Trong đó, việc triển khai có thể do ban giám đốc, Đoàn Thanh niên hoặc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đảm nhiệm, tùy nội dung cụ thể.

Do đó, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp không phải môn học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và không yêu cầu phải có vị trí việc làm riêng để tổ chức hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Nếu Trung tâm có nhu cầu bổ sung người làm việc ở vị trí việc làm khác mà trình độ, năng lực của bà Đoàn Thị My Hoa đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó thì bà có thể đề đạt nguyện vọng với Giám đốc Trung tâm để trình cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển vị trí việc làm theo quy định của Luật Viên chức.