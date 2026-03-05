Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách tính các khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo

Vừa qua, bà Phạm Thị Thu Hà (Đà Nẵng) đã gửi thắc mắc đến cơ quan chức năng liên quan trường hợp một giáo viên tại đơn vị mình. Cụ thể, giáo viên này thực hiện bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) sang hạng III (mã số V.07.02.26).

Trong quá trình chuyển đổi, giáo viên này được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu là 0,3. Câu hỏi đặt ra là: Hệ số 0,3 này có được cộng dồn để tính các khoản phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề hay không?

Phản hồi về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã căn cứ trên các quy định pháp luật hiện hành để làm rõ cách tính cho 2 loại phụ cấp chính của nhà giáo.

Đối với phụ cấp thâm niên, theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, mức tiền phụ cấp thâm niên hằng tháng được xác định theo công thức:

Tiền phụ cấp thâm niên = [Hệ số lương theo chức danh + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Mức lương cơ sở x % Phụ cấp thâm niên được hưởng.

Trong công thức này không bao gồm hệ số chênh lệch bảo lưu. Như vậy, hệ số 0,3 của giáo viên nêu trên không được tính làm căn cứ để hưởng phụ cấp thâm niên.

Tương tự, do phụ cấp ưu đãi nghề cũng được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, nên hệ số chênh lệch bảo lưu cũng không được dùng để tính phụ cấp ưu đãi nghề, mà chỉ có ý nghĩa bảo lưu thu nhập tiền lương cho người lao động.