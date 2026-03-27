Mất bao lâu để trở thành giảng viên cao cấp?

Giảng viên cao cấp (hạng I) là chức danh nghề nghiệp cao nhất trong hệ thống giảng dạy đại học công lập tại Việt Nam, với yêu cầu cao hơn rõ rệt so với giảng viên và giảng viên chính về trình độ, nhiệm vụ và mức lương. Đây cũng là mục tiêu mà nhiều người theo đuổi khi lựa chọn con đường giảng dạy đại học.

Theo Thông tư 40/2020 của Bộ GD&ĐT để từ giảng viên (hạng III) thăng hạng lên giảng viên cao cấp (hạng I), thời gian tối thiểu thường kéo dài từ 12 đến 15 năm.

Giảng viên mất ít nhất 12 năm để lên giảng viên cao cấp (Ảnh: S.P).

Trong đó, người có bằng tiến sĩ có thể rút ngắn lộ trình xuống khoảng 12 năm, còn người có bằng thạc sĩ thường mất khoảng 15 năm để đáp ứng các điều kiện thăng hạng.

Về trình độ, giảng viên cao cấp bắt buộc phải có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy, trong khi giảng viên và giảng viên chính chỉ yêu cầu từ trình độ thạc sĩ.

Về nhiệm vụ, giảng viên cao cấp không chỉ giảng dạy mà còn đảm nhiệm vai trò chủ trì và định hướng trong đào tạo và nghiên cứu.

Cụ thể, giảng viên cao cấp tham gia hướng dẫn từ bậc đại học đến sau đại học; chủ trì xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình; thực hiện và định hướng các đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia đánh giá, công bố công trình khoa học; đồng thời hướng dẫn người học nghiên cứu và tham gia phát triển đội ngũ giảng viên.

Để đạt được vị trí này, giảng viên chính phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về năng lực chuyên môn.

Theo đó, giảng viên chính cần có kiến thức chuyên sâu, nắm vững xu hướng đào tạo và nghiên cứu; chủ trì ít nhất 2 đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc 1 đề tài cấp cao hơn; có tối thiểu 6 bài báo khoa học công bố trên tạp chí có mã ISSN; tham gia hướng dẫn học viên sau đại học; đồng thời chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo có mã ISBN.

Ngoài ra, giảng viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ và có tối thiểu 6 năm giữ hạng giảng viên chính để đủ điều kiện xét thăng hạng.

Về thu nhập, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, giảng viên cao cấp là chức danh có mức lương cao nhất trong hệ thống, được xếp vào ngạch A3.1 với hệ số từ 6,20 đến 8,00.

Trong khi đó, giảng viên chính (hạng II) hưởng hệ số từ 4,40 đến 6,78 (ngạch A2.1), còn giảng viên và trợ giảng (hạng III) ở mức thấp hơn, từ 2,34 đến 4,98 (ngạch A1).