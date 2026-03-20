Đang làm viên chức có được xét chuyển thẳng về làm giáo viên?

Pháp luật hiện hành cho phép viên chức được chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải thực hiện quy trình tuyển dụng mới. (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bà Đinh Thu Toàn trước đây là giáo viên THCS hạng II, công tác được 12 năm. Do hoàn cảnh gia đình, bà chuyển về gần nhà và làm thuyết minh viên tại bảo tàng tỉnh được 5 năm, chủ yếu phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục học sinh về di sản khi các trường đến bảo tàng.

Nay địa phương thiếu giáo viên giáo dục môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, bà Thu hỏi, bà có được chuyển về làm giáo viên không nếu xã và cơ quan công tác hiện tại đã có văn bản đồng ý cho chuyển đi và tiếp nhận.

Trả lời vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, pháp luật hiện hành cho phép viên chức được chuyển công tác giữa các đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải thực hiện quy trình tuyển dụng mới.

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 20 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc, nhưng phải ký kết hợp đồng làm việc mới với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng thời, việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức phù hợp trên cơ sở căn cứ vào loại hình hợp đồng làm việc của viên chức đang được ký kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển công tác, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của viên chức.

Điều 29 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp thay đổi chức danh nghề nghiệp, trong đó có trường hợp "Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm" (khoản 1).

Đồng thời, khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: "Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới" và "Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển".

Từ các quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, nếu bà Đinh Thu Toàn đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, có nguyện vọng quay trở lại làm giáo viên THCS và được các cấp có thẩm quyền đồng ý thì có thể thuyên chuyển về trường THCS và được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.