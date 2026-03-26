Bộ GD&ĐT khen thưởng đột xuất nam sinh Bách khoa lao vào đám cháy cứu người

Thừa ủy quyền của Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, chiều nay (26/3), ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên đến thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng trao bằng khen cho sinh viên Lê Tú vì hành động dũng cảm cứu người.

Đại diện Bộ GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao hành động của sinh viên, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

“Hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường.

Đại diện Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho sinh viên Lê Tú (Ảnh: Moet).

Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội”, theo lời đại diện Bộ GD&ĐT.

Do vậy, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, các nhà trường kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Hình ảnh Lê Tú sau khi cứu người từ đám cháy (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trước đó, tối ngày 24/3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai, ĐH Bách khoa Hà Nội, cùng anh Nguyễn Tiến Long đã không quản nguy hiểm, lao vào đám cháy, phá mái tôn để kịp thời tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong.

Hành động nhanh trí, quả cảm của hai anh đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Theo đại diện nhà trường, Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Ngoài ra, em luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Hôm qua, đoàn của ĐH Bách khoa Hà Nội gồm Ban công tác Sinh viên, Đoàn thanh niên đã đến bệnh viện tặng giấy khen và quà của nhà trường cho nam sinh.