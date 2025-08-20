Hé lộ điểm chuẩn nhiều trường đại học, có nơi cao hơn điểm sàn đến 8 điểm

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Thông tin ban đầu từ Trường Đại học Hùng Vương, TPHCM, điểm chuẩn dự kiến của nhiều ngành đào tạo tại trường năm nay tương đương với năm ngoái như các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, kinh tế quốc tế, thương mại điện tử…

Tuy nhiên, có một số ngành vào trường có điểm chuẩn tăng mạnh từ 3 đến mức cao nhất là 5 điểm so với năm 2024 như tâm lý học, luật, luật kinh tế.

So với mức điểm sàn 12 trường công bố, tất cả các ngành có mức điểm chuẩn cao hơn điểm sàn ít nhất là 3 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất cao hơn điểm sàn đến 8 điểm.

Ghi nhận tại nhiều trường, điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cũng tiết lộ, năm nay điểm chuẩn dự kiến vào trường tăng so với năm 2024. Trong đó nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng từ 3 đến 4 điểm, đặc biệt mức điểm chuẩn tăng cao nhất lên 6 điểm.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông tin sau những lần lọc ảo nhóm phía Nam và lọc ảo toàn quốc của Bộ, điểm chuẩn năm 2025 của trường có nhiều biến động bất ngờ với khoảng 50% số ngành có điểm chuẩn tăng so với năm 2024.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như ngành marketing dự kiến tăng 1,5 điểm; các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa dự kiến tăng đến 2 điểm; ngành dược học tăng nhẹ 0,5 điểm…

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành chương trình đại trà của trường năm nay dao động từ 24 đến 25 điểm, có ngành lên đến 26 điểm.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM thông tin, sáng nay, qua lần lọc ảo thứ 9 của nhóm phía Nam, trường đã xác định được mức điểm chuẩn dự kiến của các ngành nghề cụ thể. Nhìn chung mức điểm năm nay tại trường bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn năm 2024, ở trong mức 17- 24,5

“Dự kiến mức điểm trên sẽ là điểm chuẩn cố định của trường, nếu có thay đổi cũng chỉ xê dịch mức 0,25 điểm. Trường chờ lọc ảo lần 6 của Bộ GD&ĐT là xong, sau đó chúng tôi sẽ hoàn tất để công bố điểm chuẩn vào 18h”, ông Sơn nói.

Theo quy trình công bố điểm chuẩn của Bộ GD&ĐT, sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo, đến 17h chiều nay 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8.