Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen

Tối 21/10, nhiều phường tại thành phố Đà Nẵng như Hải Châu, Hòa Cường, An Khê, Hòa Khánh, đã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22/10 cho đến khi có thông báo mới.

Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trước dự báo diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) và mưa lớn kéo dài.

Nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học để tránh bão Fengshen (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các trường được quyền quyết định cho học sinh, học viên nghỉ học tùy theo tình hình thực tế, đặc biệt tại các khu vực miền núi, trũng thấp, nguy cơ sạt lở hoặc ngập lụt.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về tình hình mưa bão để Sở theo dõi, chỉ đạo. Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường tư thục được giao tự quyết định lịch học của sinh viên. Trường hợp học sinh không thể đến lớp, các đơn vị chuyển sang dạy học trực tuyến.

Các trường cũng được yêu cầu chằng chống cơ sở vật chất, gia cố công trình xuống cấp, kiểm tra hệ thống điện, mái nhà, tường rào, di dời tài sản, tài liệu quan trọng đến nơi an toàn.

Các đơn vị giáo dục phải trực 24/24h trong thời gian bão, kịp thời báo cáo sự cố cho các cấp có thẩm quyền; sau khi bão tan, cần nhanh chóng vệ sinh, dọn dẹp trường lớp để sớm ổn định dạy và học trở lại.