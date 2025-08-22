Điểm chuẩn Trường ĐH Hà Nội, ngành ngôn ngữ Trung Quốc "soán ngôi"

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Các ngành có mức điểm chuẩn đứng thứ 2 là ngôn ngữ Anh với mức 33,89.

Cụ thể điểm chuẩn năm 2025 của ĐH Hà Nội như sau:

Năm nay, Trường Đại học Hà Nội dự kiến tuyển 3.305 sinh viên, theo ba phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường và xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Học phí Trường Đại học Hà Nội với khóa 2025 dự kiến khoảng 0,78-1,7 triệu đồng một tín chỉ, tăng 7,5-8,3% so với năm ngoái. Sinh viên cần hoàn thành khoảng 145-152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường dao động từ 25,08 đến 35,8/40, cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Bốn ngành/chương trình lấy điểm chuẩn theo thang 30 (không nhân hệ số môn ngoại ngữ), từ 16,7 đến 25,65 điểm, gồm ngành Công nghệ thông tin (chương trình tiêu chuẩn và tiên tiến), Công nghệ tài chính, và Truyền thông đa phương tiện.

So với năm ngoái, trường bổ sung 3 tổ hợp xét tuyển mới là: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha và Công nghệ thông tin.