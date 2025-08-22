Điểm chuẩn chính thức của Trường Đại học Công thương TPHCM

Trường Đại học Công thương TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17 đến 24,5. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, tăng ở một số ngành từ 0,4 đến 4 điểm. Mức tăng nhiều nhất là thuộc nhóm ngành điện tử, mức tăng từ 18 lên đến 22, còn lại các ngành khác thì cũng bằng năm ngoái, hoặc cao hơn năm ngoái 0,5 - 2,0 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12): điểm chuẩn từ 20,33 đến 26,5 điểm.

Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 như Khoa học chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh. Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20.33 đến <22.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn chuẩn từ 607 đến 800 điểm. Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Logistics có điểm cao nhất.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn từ 20,25 đến 26,25 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành, từng phương thức vào Trường Đại học Công thương TPHCM như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Công Thương TPHCM là trường có số nguyện vọng đăng ký nhiều nhất trong cả nước. Trường tuyển 8.300 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển.