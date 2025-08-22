Điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn vào trường dao động từ 18 đến 25,55 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất ở ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng và cao nhất ở ngành y khoa.

Năm 2025, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 1.920 chỉ tiêu với 12 ngành đào tạo, trong đó ngành y khoa tuyển đông nhất với 790 chỉ tiêu.

Trường sử dụng 2 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đây là năm đầu tiên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh (gồm A01 và B08) để xét tuyển nhưng không quy đổi điểm từ IELTS hay các chứng chỉ tiếng Anh.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, trường chỉ áp dụng đối với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2025.

Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm tiếng Anh để đưa vào tổ hợp xét tuyển.