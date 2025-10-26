Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 (Ảnh: H.H)

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng nay, 26/10, với sự so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp).

Xuất phát đầu tiên, ở lượt 1 vòng Khởi động, Duy Khoa giành 40 điểm. Thanh Tùng được 30 điểm, Nhựt Lam được 40 điểm và Bảo Khánh được 50 điểm.

Tuy nhiên, ở lượt thứ 2, thứ hạng thay đổi. Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm, tiếp đó là Duy Khoa với 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng xuất sắc vượt lên dẫn đầu khi tìm ra từ khoá “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trong sự ngỡ ngàng của khán giả xem đài. Thứ hạng sau vòng này lần lượt là: Thanh Tùng (100 điểm), Bảo Khánh (75 điểm), Duy Khoa (70 điểm) và Nhựt Lam (45 điểm).

Ở vòng thi Tăng tốc, với tốc độ xuất sắc, Thanh Tùng vượt lên dẫn đầu ở câu hỏi cuối cùng, giành 210 điểm. Bảo Khánh bám sát ở vị trí thứ 2 với 180 điểm, Duy Khoa đạt 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 (Ảnh: H.H).

Bước sang vòng thi cuối cùng là Về đích, Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên nhưng không trả lời được câu hỏi nào. 3 thí sinh còn lại giành quyền trả lời đều bị trừ điểm.

Bảo Khánh là người thi Về đích thứ hai. Nam sinh đã vươn lên dẫn đầu với 245 điểm sau khi trả lời được cả 3 câu hỏi, không cho các thí sinh khác cơ hội tăng điểm.

Duy Khoa là người thi Về đích thứ 3. Nam sinh Huế chọn gói câu hỏi 20-30-30. Nam sinh xuất sắc tìm ra đáp án ở câu hỏi toán học, nhưng quên bước cuối cùng là làm tròn.

Bảo Khánh giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án sai, số điểm giảm xuống còn 235.

Ở câu hỏi cuối cùng, Duy Khoa đã chọn ngôi sao hy vọng và giành 60 điểm, nâng số điểm lên 180.

Nhựt Lam là thí sinh chơi Về đích cuối cùng. Với một câu tiếng Anh rất khó, Nhựt Lam vẫn trả lời đúng và giành 60 điểm, cách Bảo Khánh còn 25 điểm. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh đã trả lời sai.

Cơ hội vô địch thuộc về Bảo Khánh và Thanh Tùng nhưng người nhanh tay hơn là Bảo Khánh. Nam sinh tuy trả lời sai, bị trừ mất 20 điểm, nhưng vẫn vô địch với 215 điểm, hơn Thanh Tùng 5 điểm.

Kết quả chung cuộc, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bước lên ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.