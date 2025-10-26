Quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn

Trần Bùi Bảo Khánh vừa mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau 15 năm kể từ chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010. Chiến thắng của Bảo Khánh thuyết phục khi nam sinh luôn ở vị trí nhất, nhì từ các vòng đầu tiên.

Điểm mạnh vượt trội của Bảo Khánh là phản ứng nhanh nhạy, tư duy xử lý nhanh các câu hỏi suy luận, tốc độ bấm chuông nhanh và sự am hiểu toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trần Bùi Bảo Khánh trong phần thi Về đích (Ảnh chụp từ clip).

Trong 12 năm học phổ thông, Bảo Khánh luôn là một học sinh xuất sắc. Trước khi đỗ vào lớp chuyên Sinh trường Ams, Bảo Khánh học lớp chọn của Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội - một trong những cái nôi đào tạo học sinh mũi nhọn của thủ đô.

Lớp 9, nam sinh giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn Khoa học năm học 2022-2023. Lớp 10 và 11, em giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học, huy chương bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bảo Khánh là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học. Ngoài thế mạnh về khoa học tự nhiên, Bảo Khánh có sở thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn. Đây là hai hoạt động giúp cho nam sinh mở rộng hiểu biết và giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Tại vòng chung kết, Trần Bùi Bảo Khánh xuất phát ở vị trí thứ 3. Nam sinh về nhất tại vòng thi Khởi động với 65 điểm, về nhì ở vòng Vượt chướng ngại vật với 75 điểm, về nhì vòng Tăng tốc với 180 điểm và vượt lên dẫn đầu vòng Về đích với 215 điểm, hơn Thanh Tùng đúng 5 điểm và hơn Nhựt Lam 10 điểm.

Trần Bùi Bảo Khánh là học sinh chuyên Sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: VTV).

Chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc, Bảo Khánh cho biết cảm giác của em hiện tại là "trọn vẹn".

Nam sinh gửi lời nhắn nhủ tới tất cả các bạn trẻ rằng hãy cứ theo đuổi ước mơ, khi bạn thực sự mong muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn.

Mặc dù thể hiện sự xuất sắc qua các vòng thi, khoảnh khắc cuối cùng dẫn đến chiến thắng của Bảo Khánh lại gây tranh cãi khi một số khán giả cho rằng nam sinh đã chơi không đẹp vì giành mất quyền trả lời của Thanh Tùng, dù trả lời sai.

Tuy nhiên, giành quyền bấm chuông là 1 trong các chiến thuật quan trọng và hợp pháp của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Năm ngoái, chiến thắng của Võ Quang Phú Đức cũng gây tranh cãi tương tự.