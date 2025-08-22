Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 giảm nhẹ

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 17 điểm (ngành y tế công cộng) đến 27,34 điểm (ngành y khoa). Mức điểm này giảm nhẹ so với năm 2024.

Ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn 26,46, giảm so với mức 27,35 điểm của năm ngoái.

Mức điểm cụ thể như sau: