Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 giảm nhẹ

Huyên Nguyễn
(Dân trí) - Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 giảm so với năm trước, phù hợp với xu hướng điểm và số lượng thí sinh đăng ký khối B00.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 17 điểm (ngành y tế công cộng) đến 27,34 điểm (ngành y khoa). Mức điểm này giảm nhẹ so với năm 2024.

Ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn 26,46, giảm so với mức 27,35 điểm của năm ngoái.

Mức điểm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 giảm nhẹ - 1

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 (Nguồn: Nhà trường).

 
