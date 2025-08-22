Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học công bố điểm chuẩn chậm nhất 17h hôm nay

Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian lọc ảo nhưng giữ nguyên thời điểm công bố điểm chuẩn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cách đây 2 ngày, Bộ GD&ĐT tăng thêm 4 lần lọc ảo so với dự kiến ban đầu, dẫn đến nhiều trường đại học phải điều chỉnh thời gian công bố điểm.

Theo kế hoạch, số lần lọc ảo toàn quốc tăng thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8.

Lý do tăng lọc ảo là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Đáng chú ý, kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống nhưng Bộ GD&ĐT yêu cầu việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch cũ.

Như vậy, Bộ quy định thời gian các trường cần hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh là 17h ngày 22/8.

Việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT hoàn thành 17h ngày 30/8.