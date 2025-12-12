Trường vừa khánh thành, dự án cùng "cha đẻ" Nuôi em lại kêu gọi xây mới

Sức mạnh 2000 là dự án khác của Hoàng Hoa Trung, lập ra để xây trường học, cầu đi học và nhà cho trẻ vùng cao, mục tiêu là xoá bỏ trường học tạm trên toàn quốc.

Theo số liệu được công bố trên trang web sucmanh2000.com, dự án này đã quyên góp được hơn 197 tỷ đồng, trong đó có gần 139 tỷ dành cho xây trường. Số trường học đã khởi công là 451 trường.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện ra nhiều điểm trường mà dự án đã hoàn tất việc quyên góp, đã xây dựng và khánh thành, nhưng sau đó lại đăng bài mới trên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp xây trường từ đầu.

Một trong số đó là Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn, xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên (địa chỉ cũ là thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).

Theo đó, dự án Sức mạnh 2000 đã lập mã số từ thiện DA0689 kêu gọi quyên góp để xây 4 phòng học mới cho trường Tả Phìn từ năm 2024. Các thông tin cập nhật trên fanpage Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày Xây ngay nghìn trường mới cũng liệt kê dự án này vào danh sách các dự án đang khởi công của tháng 11 và tháng 12/2024.

Hình ảnh về dự án đã hoàn thành ngày 9/9/2025 (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin công khai trên web sucmanh2000.com, dự án đã hoàn thành vào ngày 9/9/2025 từ 3 nguồn đóng góp: 50 triệu từ nhà hảo tâm Nam An, 250 triệu từ CSVC Nuôi em 24-25 và 100 triệu từ góp lẻ trường học/Sức mạnh 2000.

Tuy nhiên, ngày 10/9/2025, 1 ngày sau khi dự án hoàn thành, trang fanpage Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay trường mới lại đăng bài đăng “Góp lẻ xây điểm trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn - DA0689”.

Theo bài đăng, số tiền cần quyên góp: 150 triệu đồng, số tiền còn thiếu là hơn 87 triệu đồng.

Ngày 10/9, Sức mạnh 2000 lại quyên góp từ đầu với dự án xây trường Tả Phìn (Ảnh chụp màn hình).

Nội dung ghi: “Hiện tại, thầy và trò của trường phải học tạm trong phòng mượn của trung tâm học tập cộng đồng xã.

Các phòng học cũ còn lại thì được dựng tạm từ năm 2013, đã xuống cấp nghiêm trọng. Những căn phòng này chật chội, thiếu ánh sáng và không còn đảm bảo an toàn.

Số tiền quyên góp sẽ được dùng để xây dựng hai phòng học mới, mỗi phòng rộng 42m2, mang lại không gian học tập khang trang và an toàn cho các em học sinh”.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn - xác nhận nhà trường đã được dự án Sức mạnh 2000 tài trợ xây mới 4 phòng học, khánh thành vào tháng 9/2025. “Sau thời gian này, nhà trường không kêu gọi quyên góp, không xây mới thêm bất kỳ hạng mục nào”, ông Nghĩa khẳng định.

Hình ảnh Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn sau khi xây mới phòng học (Ảnh: Sucmanh2000).

Ông Nghĩa cũng cho biết, trường có khoảng 200 học sinh đang được Nuôi em hỗ trợ tiền ăn trưa là 8.500 đồng/bữa. Đây là những học sinh không đủ điều kiện được Nhà nước tài trợ ăn bán trú (nhà cách trường dưới 4km).

Năm học 2025-2026 là năm thứ 4 trường được Nuôi em hỗ trợ. Cứ hai tháng một lần, Nuôi em sẽ thanh toán tiền ăn cho nhà trường theo số chi thực tế.

Tuy nhiên từ đầu năm học này, tức từ tháng 9, Nuôi em vẫn chưa thanh toán tiền ăn cho nhà trường.

Ngoài Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn, cộng đồng mạng cũng phát hiện một số trường được kêu gọi quyên góp lần hai sau khi đã xây xong như Trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa (Điện Biên), điểm trường Bản Cao, Mầm non Nam Cao (Cao Bằng)...