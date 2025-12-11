Choáng váng học xong thạc sĩ mới biết bằng đại học không được công nhận

Tá hỏa khi nhận phản hồi của Bộ GD&ĐT

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Linh Nhi, cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (LCDF), bật khóc khi tấm bằng đại học của mình do Trường đại học Liverpool John Moores cấp không được Bộ GD&ĐT của Việt Nam công nhận.

Cô cho hay, bản thân rất suy sụp bởi bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian bỏ ra thời gian qua có thể sẽ về số 0. Mơ ước được làm giảng viên, cơ hội nghề nghiệp, học tập cao hơn của cô có nguy cơ bị đứt gãy.

“Tôi không biết bắt đầu lại quá trình học như thế nào khi đã ở ngưỡng gần 30 tuổi”, Nhi nghẹn ngào nói.

Cựu sinh viên có nguy cơ đứt gãy nghề nghiệp khi tấm bằng đại học của trường nước ngoài cấp chưa được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Năm 2018, Nhi thi đỗ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH) với số điểm rất cao.

Em quyết định bỏ kết quả trúng tuyển này để theo học ngành Thiết kế đồ họa tại LCDF, bởi tin tưởng vào bề dày đào tạo và danh tiếng của một số nhà thiết kế từng học tại đây.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng, Nhi được nhà trường giới thiệu chương trình liên kết đào tạo cử nhân đại học ngành Thiết kế đồ họa và minh họa của Trường đại học Liverpool John Mooresm. Cô đăng ký theo học và trở thành học viên đầu tiên khóa này của trường.

Trong quá trình học, Nhi đóng học phí đầy đủ, có theo học trực tiếp tại trường thay vì học online như nhà trường thông báo trước đó.

Tháng 7/2023, Nhi tốt nghiệp trình độ cử nhân đại học Liverpool John Mooresm.

Tháng 9/2024, Nhi tiếp tục học thạc sĩ tại Anh. Tháng 7/2025, Nhi tốt nghiệp, lấy bằng thạc sỹ và đảm nhận làm giảng viên khoa Thiết kế đồ họa tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội.

Tháng 10 vừa qua, sau khi một số cựu sinh viên đến Bộ GD&ĐT xác thực văn bằng để vào làm việc tại một số khu vực công (có cả việc làm giảng viên tại trường), Nhi và các bạn tá hỏa khi được Bộ GD&ĐT cho biết, văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để công nhận tại Việt Nam.

Nhi lập tức nghỉ việc để theo đuổi tìm kiếm sự thật về văn bằng của mình cùng các bạn.

Văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT về việc chưa công nhận văn bằng đại học của cựu sinh viên (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Có học tập, đóng học phí nhưng nhà trường “chỉ là đơn vị liên kết”?

Tương tự Nhi, tháng 10 vừa qua, Lan Anh gửi hồ sơ xác thực văn bằng đến Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), để vào một đơn vị công làm việc và chuẩn bị học lên thạc sỹ.

Lan Anh choáng váng khi Cục Quản lý Chất lượng cho biết, văn bằng của cô chưa được công nhận tại Việt Nam.

Cụ thể, theo văn bản trả lời số 1806/QLCL-CNVB của Cục Quản lý Chất lượng, ngày 28/10 vừa qua, Lan Anh từng có bằng cao đẳng chuyên nghành Nghệ thuật và Thiết kế do Tổ chức giáo dục Pearson - Vương quốc Anh cấp năm 2022.

Sau đó, cô được Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, hỗ trợ giới thiệu để tiếp tục theo học chương trình đại học chuyên ngành Thiết kế và Truyền thông của Trường ĐH Liverpool John Mooresm.

“Căn cứ theo thông tin đăng tải trên website của Trường Đại học Liverpool John Moores, chương trình đại học chuyên ngành Thiết kế thời trang và truyền thông có hình thức đào tạo trực tuyến.

Tuy nhiên, chương trình này chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam. Do vậy bằng đại học của Lan Anh chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam”, trích văn bản trả lời của Cục Quản lý Chất lượng.

Sinh viên cho biết có theo học và đóng học phí qua Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London- Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Lan Anh cho biết, theo văn bản trả lời trên đây của Cục Quản lý Chất lượng, tấm bằng đại học cô vừa hoàn thành là do Học viện “hỗ trợ giới thiệu” cho học viên và theo hình thức trực tuyến.

“Điều mà nhiều học viên thắc mắc là thực tế chúng em học trực tiếp tại trường. Quá trình học đã đóng học phí qua trường với mức thu gần 170 triệu đồng cho toàn bộ quá trình học, lấy bằng đại học. Số tiền trên chưa kể tiền học liệu, chi phí làm bài tập và đồ án tốt nghiệp. Thế nhưng theo cơ quan chức năng, nhà trường chỉ là đơn vị liên kết?

Trên trang web quảng bá trước đây của trường cũng ghi, văn bằng đại học được công nhận trên toàn thế giới nên các học viên không hề nghi ngờ”, Lan Anh nói.

Được biết sau khi nhận thông tin văn bằng đại học không được công nhận tại Việt Nam do chương trình đào tạo đại học này chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép, loạt cựu sinh viên của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng.

Đơn tố giác đồng thời gửi đến bà Hà Thị Hằng - Tổng giám đốc, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội.

Phóng viên Dân trí đã đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội tìm hiểu sự việc nhưng nhận được câu trả lời “chờ xếp lịch làm việc”.

Qua tin nhắn của đại diện nhà trường gửi đến phóng viên Dân trí chiều tối 10/12, nhà trường đã nhận được nội dung trao đổi.

"Nhà trường đang tích cực thu thập dữ liệu liên quan, lắng nghe ý kiến từ các bên và ghi nhận đầy đủ để đảm bảo mọi phản hồi sau này được chính xác, khách quan, có căn cứ.

Sau khi hoàn tất quá trình rà soát và có thông tin chính thức, nhà trường sẽ sắp xếp làm việc", trích thông tin đại diện nhà trường gửi phóng viên Dân trí.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)