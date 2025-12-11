Thông tin mới vụ trường lo bị nợ tiền thực phẩm nếu "Nuôi em" ngừng hỗ trợ
(Dân trí) - Trường học từng lo lắng việc hàng trăm suất ăn của các học sinh ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk tháng 9 và tháng 10 chưa được dự án "Nuôi em" thanh toán, đến nay, dự án này đã kết chuyển đầy đủ.
Ngày 11/12, một lãnh đạo xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã tổ chức cuộc họp với các trường học có học sinh được dự án "Nuôi em" tài trợ các suất ăn, để nắm bắt tình hình thực tế.
Theo vị lãnh đạo xã, ngày 10/12 dự án "Nuôi em" đã thanh toán đầy đủ tiền ăn trong tháng 9, tháng 10 cho học sinh tại xã được dự án này tài trợ.
"Thông thường sau khi các trường tổ chức suất ăn cho học sinh trong 2 tháng, dự án này sẽ thanh toán tiền. Chúng tôi rất vui và mong dự án duy trì để giúp đỡ các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của xã có thêm những bữa ăn chất lượng", lãnh đạo xã Ea Súp trao đổi.
Dự án "Nuôi em" đang tài trợ cho 172 học sinh Trường Tiểu học Cư M'lan và 62 học sinh Trường THCS Ea Lê tại xã biên giới Ea Súp. Các học sinh nhận mức hỗ trợ 8.500 đồng/suất ăn/học sinh.
Trước đó, bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan, cho biết tiền ăn dự án đều đặn thanh toán cho trường theo chu kỳ 2 tháng chuyển một lần. Trong tháng 9 và tháng 10, đã được đơn vị này duyệt chi nhưng chưa chuyển.
Đồng thời, đại diện dự án có nói tài khoản đang tạm ngưng nhưng sẽ chuyển lại cho trường.
Thời điểm này, bà Thủy bày tỏ mong muốn dự án suôn sẻ, do trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng và chờ tiền từ dự án để thanh toán lại.
Trước đây, dự án "Nuôi em" chuyển tiền về các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cũ để đơn vị này chi lại cho các trường học. Sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, các khoản tài trợ được chuyển trực tiếp cho các trường học.
“Nuôi em” là dự án từ thiện do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.
Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.
Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch với các nhà hảo tâm.
Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản dự án từ 22h ngày 7/12, dự kiến trong 15 ngày.