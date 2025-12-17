Các trường đại học đông sinh viên sẽ phải ra ngoại thành trong vòng 5 năm

Sáng ngày 17/12, tại Hội nghị đối thoại với thanh niên thủ đô năm 2025, vấn đề di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ra khỏi khu vực nội thành là một trong những nội dung được đặt ra với lãnh đạo thành phố.

Trả lời câu hỏi của đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội về lộ trình, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, trọng tâm là di chuyển các cơ sở đào tạo công lập có quy mô sinh viên lớn về các khu đô thị vệ tinh trong vòng 5 năm, từ 2025 đến 2030.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc (Ảnh: Hà Phong).

Việc di dời này không xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của các trường trong nội đô. Một số cơ sở tại khu vực trung tâm sẽ được giữ lại để phục vụ các chức năng chuyên biệt như đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học chuyên sâu và hợp tác quốc tế.

Mục tiêu của thành phố là tới năm 2030 sẽ đạt khoảng 200.000 sinh viên học tập tại các đô thị đại học mới, đồng thời hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Việc di dời gắn với tái thiết đô thị, mở rộng không gian công cộng, hình thành thêm công viên, vườn hoa, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và giảm tải áp lực cho khu vực nội đô.

Để giải quyết bài toán giao thông khi di chuyển một lượng lớn sinh viên ra ngoại thành, Hà Nội sẽ chính thức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 05 Văn Cao - Hòa Lạc vào ngày 19/12 tới. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 74.000 tỷ đồng.

Tuyến metro dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2030, đóng vai trò là "trục xương sống" kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị đại học phía Tây.