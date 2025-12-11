ĐH Quốc gia TPHCM chỉ xét một phương thức, bắt buộc thi đánh giá năng lực?

Thông tin trên vừa được Đại học Quốc gia TPHCM công bố tại Hội nghị Tổng kết tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 và triển khai phương hướng tuyển sinh năm 2026.

Đại học Quốc gia TPHCM thông tin, năm 2026, đơn vị này chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp.

Phương thức tích hợp mới này được thiết kế dựa trên sự kết hợp của 3 nhóm tiêu chí gồm kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của 3 năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Các đơn vị thành viên vẫn giữ quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

Theo Đại học Quốc gia TPHCM phương án trên được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu và xác định đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT và xu thế quốc tế.

Cách tiếp cận này cho phép giảm số lượng phương thức, hạn chế tình trạng gây rối cho thí sinh và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Đơn vị này cho biết, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT và các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực trên toàn quốc để hướng tới một chuẩn chung về chất lượng đầu vào, chuẩn bị cho giai đoạn thi trên máy tính từ năm 2027.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TPHCM sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê, năm nay, Đại học Quốc gia TPHCM có 24.549 thí sinh nhập học, đạt tỷ lệ 97,57%. Trong đó, phương thức đánh giá năng lực chiếm 56,32% tổng số thí sinh nhập học.

Đơn vị này đánh giá công tác tuyển sinh năm 2025 thể hiện sự nỗ lực lớn của các trường thành viên trong việc chuẩn hóa quy trình, áp dụng các bảng quy đổi điểm giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Tuy vậy, hệ thống vẫn đối mặt với thách thức về số lượng phương thức đa dạng, quy đổi chưa đồng nhất và hồ sơ ưu tiên xét tuyển còn phức tạp.