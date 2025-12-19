Vụ trúng tuyển tiến sĩ gây xôn xao: Sở đề nghị rà soát, cung cấp minh chứng

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản gửi Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề nghị rà soát quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025

Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: T.L).

Theo đó, Sở đề nghị Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp minh chứng về "vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang thông tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội".

Theo quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường này công nhận 25 thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ. Trong đó, có trường hợp thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển kéo theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội.

Một trong những thông tin được chú ý là mẹ của thí sinh này là PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng là nơi thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định, thí sinh Âu Nhật Huy được xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường - mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy - không tham gia vào quá trình tuyển sinh sau đại học năm nay.

Thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y kéo theo nhiều tranh cãi (Ảnh: TTU).

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã hạ 0,5 điểm (từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm) của thí sinh Âu Nhật Huy do có một bài báo thí sinh này là đồng tác giả bị rút khỏi tạp chí quốc tế.