Giáo viên phạt tiền và bắt học sinh dậy lúc 5h sáng gây bức xúc

Gửi phản ánh tới báo Dân trí, phụ huynh học sinh lớp 8/3, Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hoà, TPHCM) cho biết giáo viên chủ nhiệm là thầy N.V.T.Đ. bị cho là có một số hình thức quản lý lớp học gây bức xúc cho học sinh và gia đình.

Cụ thể, phụ huynh cho rằng giáo viên đã phạt tiền học sinh, yêu cầu các em thức dậy từ 5h sáng, đi ngủ trước 21h tối, giao cho lớp trưởng điểm danh việc sinh hoạt cá nhân của bạn học.

Đồng thời, theo phụ huynh, có trường hợp một học sinh bị phạt đứng suốt nhiều tiết học liên tiếp trong thời gian dài.

“Con tôi rất sợ đến lớp, tâm lý bất an, không dám phản ứng vì lo bị phạt nặng hơn”, một phụ huynh phản ánh.

Trường THCS Trần Văn Đang, TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Tiếp nhận phản ánh, ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang, cho biết nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh từ phụ huynh và tổ chức làm việc ngay trong buổi sáng 18/12.

“Nhà trường đã mời giáo viên bị phản ánh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 8/3 để làm rõ từng nội dung”, ông Phước nói.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, tại buổi làm việc, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận một số cách xử lý là chưa phù hợp, còn phụ huynh và nhà trường đã thống nhất phương án giải quyết nhằm sớm ổn định tâm lý học sinh.

“Trên cơ sở phân tích, trao đổi thẳng thắn, các bên đều đồng tình với hướng xử lý của hiệu trưởng. Nguyện vọng chung của học sinh và phụ huynh là được thay đổi giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã quyết định bố trí giáo viên khác phụ trách lớp từ đầu học kỳ II”, ông Phước cho biết.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Văn Đang khẳng định, quan điểm của nhà trường là không bao che, không dung túng đối với những hành vi chưa đúng chuẩn mực sư phạm.

Nhà trường sẽ xem xét hạ bậc thi đua, đánh giá theo Nghị quyết 27 và áp dụng các quy định về kỷ luật viên chức theo các quy định có liên quan.

“Ở mức độ nào, sai đến đâu thì xử lý đến đó. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi, sự an toàn tâm lý của học sinh, đồng thời giữ kỷ cương trong môi trường giáo dục”, ông Phước nhấn mạnh.

Theo ông Phước, việc điều chỉnh công tác chủ nhiệm đối với giáo viên liên quan được thực hiện theo thẩm quyền của hiệu trưởng, có tham khảo ý kiến chi bộ, ban giám hiệu và căn cứ các quy định hiện hành trong ngành giáo dục.

Trước đó, năm 2016, thầy giáo N.V.T.Đ. từng bị đình chỉ công tác giảng dạy, kỷ luật do có biểu hiện xúc phạm nhân phẩm học sinh.

Khi ấy, thầy bị phụ huynh học sinh tố có một số hành vi như: Thường xuyên xưng hô "mày - tao", mắng chửi học sinh. Ngoài ra, thầy giáo còn thường xử phạt bằng cách bắt quỳ gối, đánh và đuổi học sinh ra khỏi lớp.