Vụ 40 học sinh nhập viện: Cách chức hiệu trưởng, hiệu phó

Chiều 19/12, theo nguồn tin của báo Dân trí, chính quyền xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Đ.V.M., Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Ông M. và bà H. bị kỷ luật do có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy

Theo nguồn tin, trước đó cơ quan chức trách cũng đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông M. và bà H..

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin (trong mẫu cá chim kho), được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Ảnh: Tiến Thành).

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài tại ngôi trường này.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trưởng PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng.