Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường lên phương án sơ tán học sinh khi có bão

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến khu vực TPHCM; chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Các cơ sở khẩn trương thực hiện sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống, rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Lực lượng quân đội hỗ trợ trường học di dời tài sản (Ảnh: Xuân Diện).

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt.

Sở yêu cầu các trường cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có).

Ngay sau mưa bão, các đơn vị cần khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị.

Mặt khác, cần chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, cho giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

“Tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường”, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị.

TPHCM yêu cầu trường chuẩn bị sẵn phương án học trực tuyến phòng tránh bão (Ảnh minh họa: Trần Đại Nghĩa).

Sau khi vào Biển Đông vào rạng sáng nay (5/11), bão Kalmaegi đang có xu thế mạnh lên. Dự báo đến chiều mai, bão tăng thêm một cấp, đạt cấp 14, giật cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (133-166km/h), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 13h ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Lúc 1h ngày 7/11, bão trên đất liền ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và đi sâu vào đất liền.

Đến 13h ngày 7/11, bão trên đất liền phía Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Kalmaegi lên đến 138km/h. Đài này dự báo đến chiều 6/11, bão sẽ đạt cực đại với sức gió lên đến 158km/h và sau đó suy yếu dần.