Bỏ xét thăng hạng, giáo viên hạng III lo “mắc kẹt” ở hạng thấp

Ông Trần Văn Minh, giáo viên một trường THPT, cho biết ông đã công tác được 8 năm. Hiện trường ông còn chỉ tiêu xét thăng hạng giáo viên THPT hạng II. Ông Minh đáp ứng đủ các điều kiện xét thăng hạng II và có bằng thạc sĩ nên chỉ cần 6 năm công tác.

Tuy nhiên, ông băn khoăn khi có thông tin sắp tới sẽ có quy định mới về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, bỏ việc xét thăng hạng, thì các giáo viên hạng III như ông sau này có được cơ hội xét thăng hạng thành giáo viên THPT chính hay không?

Ông Minh cho rằng nếu dừng và không tạo điều kiện giáo viên có nhu cầu thăng hạng lên hạng cao hơn thì không hợp lý vì nhiều giáo viên dù phấn đấu bao nhiêu vẫn sẽ chỉ dừng lại là giáo viên THPT hạng III.

Trả lời vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết theo quy định tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15, kể từ ngày 1/7/2026, việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm là 1 trong số 5 nguyên tắc quản lý viên chức (khoản 2 Điều 5 Luật Viên chức số 129/2025/QH15).

Tới đây, giáo viên sẽ được quản lý theo vị trí việc làm (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Theo đó, vị trí việc làm của viên chức sẽ được xác định theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực khác theo quy định; mức độ hiện đại hóa phương tiện, trang bị, thiết bị, điều kiện làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, khoản 1 Điều 2 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 quy định viên chức có quyền được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm.

Tại khoản 1 Điều 23 Luật Viên chức số 129/2025/QH15, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về vị trí việc làm viên chức. Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy định về vị trí việc làm để triển khai thực hiện Luật Viên chức bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

Theo Bộ GD&ĐT, để triển khai các quy định của Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 và bảo đảm quy định chung về nguyên tắc quản lý viên chức tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15, Bộ GD&ĐT đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông nhằm thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp của yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm theo quy định của Luật Viên chức số 129/2025/QH15 như đã nêu ở trên.