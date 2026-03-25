Nam sinh năm 2 ĐH Bách khoa lao vào đám cháy cứu người được khen thưởng

Chiều nay (25/3), đoàn của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) gồm Ban công tác Sinh viên, Đoàn thanh niên đã đến bệnh viện tặng giấy khen và quà của nhà trường cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người.

Theo đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội, hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú khi lao vào đám cháy cứu người là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên nhà trường.

"Không do dự trước hiểm nguy, em đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và lòng dũng cảm của người trẻ hôm nay", theo lời đại diện nhà trường.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi lao vào đám cháy cứu người (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nguyễn Lê Tú là sinh viên năm 2 (K69), lớp Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tú là một trong những người lao vào đám cháy để cứu người trong vụ cháy tại Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội vừa qua.

Theo giảng viên phụ trách lớp Vật lý Kỹ thuật K69, em là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Ngoài ra, Tú cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 17h52 ngày 24/3, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà dân cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà, thời điểm cháy có 7 người mắc kẹt trên tầng thượng căn nhà.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, Tú vừa đi tập gym về, tình cờ đi ngang qua khu vực. Thấy khói bốc lên nghi ngút, nam sinh lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ.

“Lúc đó chỉ nghe mọi người nói vẫn còn người mắc kẹt bên trong, có người vẫy tay cầu cứu nên chỉ nghĩ làm sao để cứu được họ ra”, Tú kể.

Đoàn công tác của ĐH Bách khoa Hà Nội đến bệnh viện thăm, tặng quà và giấy khen cho Tú (Ảnh: HUST).

Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi biết vẫn còn 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, chứng kiến người con rể của gia đình nhảy qua lỗ hổng trên mái tôn xuống tìm kiếm, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

“Lúc đó bên trong, khói dày đặc, không thở nổi, cũng không mở nổi mắt”, Tú kể. Trong tình thế thiếu oxy, cậu cố gắng tìm nước để làm dịu mắt và dễ thở hơn. Tuy nhiên, thứ Tú vội vàng lấy được lại là một chai giấm.

“Tôi tưởng là nước nên đổ lên mặt mình và anh con rể cho đỡ cay mắt, ai ngờ là giấm. Khói đã khó chịu rồi, thêm giấm chua xộc lên khiến mắt càng không mở nổi. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh lại để tiếp tục tìm đường xuống tầng 6, nơi mọi người đang mắc kẹt”, Tú nói.

Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng người con rể xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Do ở lâu trong môi trường khói dày đặc, Tú bị ngạt và được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.