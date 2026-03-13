Bảng lương mới của giáo viên dự kiến từ 1/7, cao nhất 17 triệu đồng

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024.

Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai hôm 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết mức lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7 tới.

Như vậy, thay vì mức 2,34 triệu đồng hiện nay, lương cơ sở sẽ tăng lên gần 2,53 triệu đồng (tương đương mức tăng thêm khoảng 190.000 đồng/tháng).

Theo Thông tư 07/2024/TT-BNV, tiền lương viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Hiện nay, lương giáo viên dao động trong khoảng từ 4,91 đến 15,87 triệu đồng. Nếu áp dụng lương cơ sở mới, thầy cô nhận từ 5,31 đến 17,13 triệu một tháng.

Mức tăng phổ biến đối với đa số giáo viên nằm trong khoảng từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Những nhà giáo thuộc hạng I, bậc cao với hệ số lương 6,78 sẽ nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới gần 1,3 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng lương giáo viên mầm non dự kiến từ 1/7/2026.

Bảng lương giáo viên tiểu học/THCS/THPT dự kiến từ 1/7/2026

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Theo Bộ GD&ĐT, lương của hầu hết giáo viên đang thấp hơn viên chức nhiều ngành khác.

Để cải thiện đời sống đội ngũ nhà giáo, hồi tháng 11 năm ngoái, khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất người làm nghề sẽ được hưởng thêm hệ số lương đặc thù.

Nếu được thông qua, hệ số này có thể giúp lương giáo viên tăng từ 1,15 đến 1,3 lần. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được thông qua.